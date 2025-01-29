66-річна Мадонна показала обличчя крупним планом без фільтрів і макіяжу (фото)

Співачка неодноразово піддавалася критиці за те, що ретушувала свої фотографії, "стираючи" по 20-30 років віку.

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Американська поп-співачка Мадонна, відома своєю любов'ю до ретуші власних фотографій, несподівано поділилася з шанувальниками селфі, де позує без грама макіяжу. Вона також не стала використовувати фільтри для поліпшення зображення.

На обличчя Медж падає сонячне світло. Вона притримує волосся рукою, щоб те не закривало її, а на її шиї можна помітити намисто і золоті прикраси.

Фото: Instagram madonna

Її пост з'явився через кілька днів після того, як вона вийшла на сцену в нью-йоркському клубі Comedy Cellar, де дала 30-хвилинний сет, повідомляв The US Sun. Вона приїхала в клуб зі своєю подругою Емі Шумер, яка пізніше поділилася знімком на своїй сторінці в Instagram.

Бойфренд Мадонни Акім Морріс також був там, щоб підтримати свою кохану. Роман Мадонни та Акіма стає дедалі міцнішим, незважаючи на різницю у віці в 37 років. Хлопець народився на Ямайці та захоплюється футболом. Вони познайомилися під час фотосесії для обкладинки журналу Paper у серпні 2022 року.

Уперше про їхній роман співачка повідомила 4 липня минулого року, опублікувавши слайд-шоу з фотографій, на яких вона і Акім приймають пікантні пози, зокрема на одній, де його рука лежить на її декольте, коли вони разом лежать на дивані.

Старша донька Мадонни, Лурдес, – ровесниця її останнього бойфренда. Однак така різниця у віці з молодим той-боєм співачку не бентежить. Ба більше, вона публікує відверті фото та відео, де недвозначно натякає, що між ними – далеко не дружба, а набагато ближчі стосунки. Він проводить час з її сім'єю і навіть літає з нею по всьому світу.

Мадонна та її юний бойфренд

Не так давно пара розлучилася, але через короткий час помирилася.

Раніше Фокус писав, що дочка Мадонни з'явилася на модному показі в одних колготках.