Дочка Мадонни з'явилася на публіці в одних колготках (фото)

Лурдес Леон любить епатувати публіку, обираючи провокаційне вбрання. Особливою любов'ю у неї користуються прозорі речі.

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У Парижі розпочався Тиждень високої моди, і світові знаменитості злетілися до столиці Франції. Серед них — і 28-річна Лурдес Леон, старша дочка американської поп-ікони Мадонни, пише E! Online. На показі колекції Saint Laurent дівчина з'явилася в образі, що разюче нагадує вбрання Б'янки Цензорі, скандально відомої дружини не менш скандального репера Каньє Веста.

Перед фотографами вона позувала в предметі одягу, що нагадує чи то чорний прозорий комбінезон, чи то колготки, натягнуті на груди, причому без бюстгальтера. З білизни на Лурдес були тільки чорні трусики.

Образ завершували золоті прикраси, довгий шкіряний тренчкот і чорні босоніжки. Вона раз у раз прикривала груди рукою, але потім наплювала на пристойність.

Фото: Getty

Компанію на заході їй склали Зої Кравіц і Айріс Лоу, які вдяглися набагато скромніше, ніж їхня приятелька. Зої мала невимушено шикарний вигляд у бежевій сукні на одне плече з плісированими воланами на вирізі, манжетах і подолі, а Айріс привертала увагу бежевим діловим костюмом, який містив структурований двобортний блейзер і розкльошені штани. Вона поєднала його зі смугастою білою сорочкою і темно-синьою краваткою в горошок.

Раніше Лурдес вже з'являлася на публіці в мереживному комбінезоні без білизни на показі цього ж дому. Відповідне відео 18-тижневої давності вона опублікувала в соцмережі.

Нещодавно стало відомо, що Лурдес пробувалася на головну роль у фільмі про свою матір "Material Girl", але їй не вистачило акторського досвіду. Її обійшла актриса Джулія Гарнер.

Стрічка, яка наразі називається "Хто ця дівчина", нарешті перебуває в розробці, через чотири роки після завершення написання сценарію і майже через два роки після того, як він був відкладений, поки Мадонна вирушила у свій тур "Celebration".

"Хто ця дівчина" – відсилання до комедійного фільму Мадонни 1987 року й однойменного синглу. Він розповідатиме про її багаторічну кар'єру, а також про деякі аспекти її особистого життя, включно зі стосунками з Карлосом Леоном і народженням їхньої доньки Лоли 1996-го. Карлос наполягав на тому, щоб Лола зіграла цю роль, стверджуючи, що вона ідеально підходить для неї.

"Я сподіваюся, що вони знайдуть на роль Лоли прекрасну дитину, тому що тоді вона була такою ж красивою, як і зараз. Їм потрібно найняти актрису, яка випромінює силу, це в неї в крові. Лола – феноменальна актриса, я думаю, вона була б чудова", – говорив він.

Джулія, яка грала шахрайку й аферистку Анну Делві в хіті Netflix "Винаходячи Анну", раніше розповідала, що готувалася до ролі, вивчаючи музику Мадонни, її виступи та особисте життя. Вона також приєдналася до Мадонни на сцені під час її туру "Celebration" в Брукліні, Нью-Йорк, у грудні 2023 року.

Раніше Фокус писав, що дочка Мадонни знялася в рекламному кампейні Marc Jacobs.