Дочь Мадонны появилась на публике в одних колготках (фото)

Лурдес Леон любит эпатировать публику, выбирая провокационные наряды. Особенной любовью у нее пользуются прозрачные вещи.

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В Париже началась Неделя высокой моды, и мировые знаменитости слетелись в столицу Франции. Среди них – и 28-летняя Лурдес Леон, старшая дочь американской поп-иконы Мадонны, пишет E! Online. На показе коллекции Saint Laurent девушка появилась в образе, поразительно напоминающем наряды Бьянки Цензори, скандально известной жены не менее скандального рэпера Канье Уэста.

Перед фотографами она позировала в предмете одежды, напоминающем не то черный прозрачный комбинезон, не то колготки, натянутые на грудь, причем без бюстгальтера. Из белья на Лурдес были только черные трусики.

Образ завершали золотые украшения, длинный кожаный тренчкот и черные босоножки. Она то и дело прикрывала грудь рукой, но потом наплевала на приличия.

Фото: Getty

Компанию на мероприятии ей составили Зои Кравиц и Айрис Лоу, которые оделись куда скромнее, чем их приятельница. Зои выглядела непринужденно шикарно в бежевом платье на одно плечо с плиссированными оборками на вырезе, манжетах и ​​подоле, а Айрис привлекала внимание бежевым деловым костюмом, который включал структурированный двубортный блейзер и расклешенные брюки. Она сочетала его с полосатой белой рубашкой и темно-синим галстуком в горошек.

Ранее Лурдес уже появлялась на публике в кружевном комбинезоне без белья на показе этого же дома. Соответствующее видео 18-недельной давности она опубликовала в соцсети.

Недавно стало известно, что Лурдес пробовалась на главную роль в фильме о своей матери "Material Girl", но ей не хватило актерского опыта. Ее обошла актриса Джулия Гарнер.

Лента, которая в настоящее время называется "Кто эта девушка", наконец-то находится в разработке, спустя четыре года после завершения написания сценария и почти через два года после того, как он был отложен, пока Мадонна отправилась в свой тур "Celebration".

"Кто эта девушка" – отсылка к комедийному фильму Мадонны 1987 года и одноименному синглу. Он будет рассказывать о ее многолетней карьере, а также о некоторых аспектах ее личной жизни, включая отношения с Карлосом Леоном и рождение их дочери Лолы в 1996-м. Карлос настаивал на том, чтобы Лола сыграла эту роль, утверждая, что она идеально подходит для нее.

"Я надеюсь, что они найдут на роль Лолы прекрасного ребенка, потому что тогда она была такой же красивой, как и сейчас. Им нужно нанять актрису, которая излучает силу, это у нее в крови. Лола – феноменальная актриса, я думаю, она была бы великолепна", – говорил он.

Джулия, которая играла мошенницу и аферистку Анну Делви в хите Netflix "Изобретая Анну", ранее рассказывала, что готовилась к роли, изучая музыку Мадонны, ее выступления и личную жизнь. Она также присоединилась к Мадонне на сцене во время ее тура "Celebration" в Бруклине, Нью-Йорк, в декабре 2023 года.

Ранее Фокус писал, что дочь Мадонны снялась в рекламном кампейне Marc Jacobs.