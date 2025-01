"Будет существовать 10 тысяч лет": на показе в Париже представили уникальное платье

Своей коллекцией дизайнер Юима Наказато пытался показать зыбкость природы и то, как быстро все меняется.

Японский дизайнер Юима Наказато, представивший свою коллекцию весна/лето 2025 на Неделе высокой моды в Париже, сумел удивить искушенную публику, представив новые работы под названием Fade – медитацию о трансформации, памяти и течении времени, как в природе, так и в городских ландшафтах будущего, пишет Design Art Magazine.

Для того, чтобы подчеркнуть коллекцию, дизайнер создал настоящую д.ну в центре подиума, добавив звуки ветра и волн. Черпая вдохновение из своих путешествий в Сахару-эль-Бейда, где колоссальные меловые образования стоят, словно застывшие волны, высеченные тысячелетиями ветра. Наказато стремился объединить эфемерное и вечное в своих новых проектах, воплотить идею выветривания, как материалы, идеи и истории исчезают, растворяются и возрождаются.

Он представил слои истории, запечатленные в этих скальных образованиях, как молчаливое свидетельство сил природы. Коллекция переводит абстрактные идеи в ярко воплощенную моду, объединяя поэзию, мастерство и инновации.

Ключевым образом показа стало полностью керамическое золотое платье, на создание которого ушло более тысячи часов работы. Каждый из двух тысяч керамических компонентов был индивидуально изготовлен, покрыт глазурью и прошит вручную.

На изготовление этого платья ушло более тысячи часов

"Золотое керамическое платье, которое я сделал, не "померкнет". Оно будет существовать 10 000 лет. Но другие ткани исчезнут, прожив гораздо меньше времени. Поэтому сравнение с долгой жизнью и более короткой – это то, что я пытаюсь показать вместе. Это то, что я действительно хотел сделать в этом сезоне", – сказал кутюрье.

Коллекция выполнена в цветах охры, угля и окисленного метала, отражая пустыню в сумерках. Поразительная структурированная куртка, вышитая керамическими осколками, передает напряжение между хрупкостью и выносливостью. Вместительные брюки со скульптурными складками отражают грибовидные скальные образования, которые Наказато встретил в Белой пустыне. Серия прозрачных, переливающихся платьев, сотканных на старинных ткацких станках для кимоно, мерцает, как миражи, их поверхности меняются под светом подиума.

Устойчивость остается центральным элементом видения Наказато, и эта коллекция включает в себя переработанный текстиль из Африки, преобразованный, восстановленный и переплетенный в новые формы.

С момента своего дебюта на Неделе высокой моды в Париже в качестве официального приглашенного дизайнера в 2016 году Юима Наказато раздвинул границы моды. За пределами подиума он оставил след в других творческих областях. В 2024 году Cité de la Dentelle et de la Mode в Кале, Франция, посвятил свою первую монографическую выставку его работам: Yuima Nakazato: Beyond Couture. Также в прошлом году его документальный фильм "Dust to Dust" получил премию Human/Nature Award, приз для тех, кто предлагает решения экологических кризисов. Премьера состоялась на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке. Дизайн костюмов Наказато стал ярким событием в постановках Бостонского балета и Женевского национального театра, что еще раз продемонстрировало его способность переносить свою эстетику в разные дисциплины.

