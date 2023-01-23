Роскошь, гиперсилуэты и звериные морды: чем удивила коллекция весна-лето 2023 от Schiaparelli

Гиперреалистичные морды хищников на нарядах супермоделей уже вызвали гнев зоозащитников.

Related video

Модный дом Schiaparelli открыл Неделю моды в Париже и сразу же задал высокую планку из эпатажа, роскоши и замысловатых форм. Новую кутюрную коллекцию весна-лето 2023 креативный директор Дэниел Роузберри создавал, вдохновившись "Божественной комедией" Данте Алигьери, а показ состоялся в очень атмосферном Le Petit Palais в столице Франции.

Коллекция с элегантной базовой палитрой черных и белых оттенков была акцентирована акцентами золота, бронзы, изумрудно-зеленого, бежевого и медного цветов, сочетая эффектные вечерние платья с золотыми статными головами и бронзовыми аксессуарами для тела. Преувеличенные и негабаритные силуэты (гигантские плечи, тонкая талия и широкие бедра) доминировали на подиуме, хотя и казались более тонкими из-за лаконичных расцветок.

Замысловатые детали проскальзывали в каждом из нарядов: черепичные юбки, обилие пайеток, ассиметричность, кристаллы на проволоках, вырастающие из вырезов.Основные и очень узнаваемые элементы стиля бренда вернулись во всей своей гигантской красе: позолоченные лица, рогатые бюстье и экстравагантные массивные аксессуары украшали подиум.

В этом сезоне Роузберри пошел далеко вперед. На подиуме можно было увидеть черную змею, окаймляющую вырез кремового твидового жакета, рычащую морду снежного барса, ставшую центральной частью мехового платья без бретелек, львиную голову с гривой на плече ассиметричного бархатного платья Ирины Шейк, морду черного волка на шубе, в которой дефилировала Наоми Кэмпбелл.

Леопард, лев и волк, в представлении Данте, осуществляют три людских порока – вожделение, гордость и алчность.

Такая реалистичность морд уже разозлила зоозащитников, которые начали требовать отмены Schiaparelli, однако сотрудники модного дома объяснили, что ни одно животное не пострадало, а гиперреалистичные маски сделаны из пены, искусственной кожи и меха, шелк и расписаны вручную.

Напомним, рэперша Doja Cat пришла на показ модного дома, покрытая 30 тысячами кристаллов Сваровски, а Кайли Дженнер примерила одно из скандальных платьев коллекции.