Розкіш, гіперсилуети та звірячі морди: чим здивувала колекція весна-літо 2023 від Schiaparelli

Гіперреалістичні морди хижаків на вбраннях супермоделей вже викликали гнів зоозахисників.

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Модний будинок Schiaparelli відкрив Тиждень моди в Парижі і відразу ж поставив високу планку з епатажу, розкоші та хитромудрих форм. Нову кутюрну колекцію весна-літо 2023 року креативний директор Деніел Роузберрі створював, надихнувшись "Божественною комедією" Данте Аліг'єрі, а показ відбувся у дуже атмосферному Le Petit Palais в столиці Франції.

Акцентами колекції з елегантною базовою палітрою чорних та білих відтінків були золото, бронза, смарагдово-зелений, бежевий та мідний кольори, поєднувалися ефектні вечірні сукні із золотими статними головами та бронзовими аксесуарами для тіла. Перебільшені та негабаритні силуети (гігантські плечі, тонка талія та широкі стегна) домінували на подіумі, хоч і здавались більш тонкими через лаконічні кольори.

Хитромудрі деталі прослизали в кожному з образів: черепичні спідниці, розмаїтість паєток, асиметричність, кристали на дротах, що виростають з вирізів.

У цьому сезоні Роузберрі пішов далеко вперед. На подіумі можна було побачити чорну змію, що оздоблює виріз кремового твідового жакета, гаркаючу морду снігового барса, що стала центральною частиною хутряної сукні без бретельок, голову лева з гривою на плечі асиметричної оксамитової сукні Ірини Шейк, морду чорного вовка на шубі, в якій дефілювала Наомі Кемпбелл.

Леопард, лев і вовк, у виставі Данте, втілюють три людські вади – бажання, гордість і жадібність.

Така реалістичність морд вже розлютила зоозахисників, які почали вимагати відміни Schiaparelli, проте співробітники модного будинку пояснили, що жодна тварина не постраждала, а гіперреалістичні маски зроблені з піни, штучних шкіри і хутра, шовку та розписані вручну.

Нагадаємо, реперша Doja Cat прийшла на показ модного будинку, вкрита 30 тисячами кристалів Сваровскі, а Кайлі Дженнер приміряла одну зі скандальних суконь колекції.