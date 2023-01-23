Красная Doja Cat пришла на показ Schiaparelli, покрытая 30 000 кристаллов Swarovski

Команда визажистов потратила почти пять часов на создание образа певицы.

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27-летняя американская рэперша и певица Амала Ратна Зандиле Дламини, более известная как Doja Cat, произвела настоящий фурор на Наделе моды в Париже, появившись на показе новой коллекции Schiaparelli, с ног до головы покрытая кристаллами Swarovski и окрашенная в красный цвет.

Если в сентябре прошлого года она попала в заголовки газет на аналогичном показе, полностью покрыв себя золотой краской, то в этот раз певица выглядела еще более эффектно. Визажист Пэт МакГрат, которая создавала красоту для шоу, выделила четыре часа и пятьдесят восемь минут, чтобы создать образ Доджи. МакГрат и ее команда украсили певицу малиновыми кристаллами Сваровски, придав ей "мерцающий, сверкающий и провокационный вид.

"Такое удовольствие работать с великолепной @DojaCat и потрясающим @DanielRoseberry над образом "Doja’s Inferno" для коллекции Haute Couture FW23 @Schiaparelli. Невероятное терпение Доджи в течение 4 часов и 58 минут, которые потребовались для создания образа с #TeamPatMcGrath, который был покрыт более чем 30 000 кристаллов @swarovski, нанесенных вручную, вдохновляло. Конечным продуктом стал волшебный, завораживающий шедевр сверкающего блеска", – написала визажист.

Образ артистки дополняли красный атласный корсет, юбка, украшенная крупным бисером, красные сапоги на каблуке и такого же цвета массивные аксессуары. На плкчи она набросила палантин в тон ансамблю. Внешний вид Доджи Кэт стирал границы между настоящей плотью и статными произведениями искусства.

Новую коллекцию Дэниела Роузберри на подиуме демонстрировали такие супермодели как Шалом Харлоу, Ирина Шейк и Наоми Кэмпбелл. На ее создание креативного директора Schiaparelli вдохновил "Ад" Данте.

"Эта коллекция — моя дань уважения сомнениям", – отметил дизайнер.

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