Кайли Дженнер появилась на модном показе в платье, декорированном головой льва

На подиуме в точно таком же наряде продефилировала Ирина Шейк.

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Показ новой коллекции Schiaparelli во время Недели моды в Париже запомнится не только сногсшибательными образами, но и нарядами публики. К примеру, 25-летняя модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, ставшая гостьей мероприятия, наблюдала за своими коллегами-моделями, шагающими по подиуму, в черном платье без бретелей, декорированном огромной головой льва, которая практически ничем не отличалась от настоящей.

Кайли дополнила образ парой эффектных золотых туфель с отметинами на пальцах ног и сумкой из змеиной кожи. Волосы знаменитости были собраны в конский хвост, а макияж отличался элегантностью.

Отметим, что точно такое же платье на подиуме продемонстрировала российская супермодель Ирина Шейк.

Совсем недавно Кайли показала миру своего 11-месячного сына и рассекретила его имя. Мальчика назвали Эйр, что переводится как "воздух", а его старшую сестру родители назвали Сторми ("шторм")

Это произошло после того, как Кайли показала лицо своего 11-месячного сына, и рассказала, что его зовут Айр, что означает "Лев Божий". Отцом обоих детей является рэпер Трэвис Скотт, с которым модель рассталась всего пару недель назад из-за его измен.

Ранее Фокус писал, что стало причиной разрыва Скотта и Дженнер.