Кайли Дженнер впервые показала лицо годовалого сына и рассекретила его новое имя

Звездные родители наконец-то определились с тем, как назвать мальчика.

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25-летняя миллиардерша и младшая из сестер Кардашьян-Дженнер Кайли через год после рождения сына показала его лицо. Знаменитость поделилась серией фотографий с мальчиком в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram @kyliejenner

Кайли показала не только общие кадры с сыном от Тревиса Скотта, но и забавные портреты малыша.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

К тому же, звездная мама наконец-то сообщила имя сына. Американская модель изначально назвала малыша, родившегося в магическую дату 02.02.2022, Волком (Wolf Webster). Однако впоследствии Кайли и ее возлюбленный, музыкант Трэвис Скотт сообщили, что это имя не подходит для их новорожденного сына, поэтому они придумают новое и сообщат об этом позже.

Теперь мальчика зовут Эйр, что значит "воздух". Поклонники отметили, что такое имя очень подходит семье, ведь старшую дочь миллиардерши и певца зовут Сторми, то есть "буря".

Напомним, что Эйр Уэбстер родился в феврале 2022 года. Также Тревис Скотт и Кайли Дженнер вместе воспитывают 4-летнюю дочь Сторми. Однако, несмотря на общих детей, миллиардерша и певец так и не женились. Более того, недавно стало известно, что пара в очередной раз разорвала свои романтические отношения.