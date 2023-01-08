Кайли Дженнер и Трэвис Скотт больше не вместе

Знаменитости провели по отдельности новогодние праздники.

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Не прожив вместе и года после рождения второго ребенка, 25-летняя бизнесвумен Кайли Дженнер и 31-летний рэпер Трэвис Скотт разошлись. Об этом изданию Us Weekly рассказал близкий к знаменитостям источник.

Как отмечает инсайдер, Кайли и Трэвис планировали провести новогодние праздники вместе, но случилась ссора, резко изменившая планы. В итоге мама двоих детей отправилась в Аспен, где встретила начало года с Кендалл Дженнер и Хейли Бибер. Где в это время находился музыкант — неизвестно.

[ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вместе с дочкой Фото: Instagram kyliejenner

"Кайли и Трэвис больше не вместе. Они должны были провести праздничные каникулы вдвоем, но Кайли отправилась в Аспен к своим друзьям и семье", — сказал инсайдер издания, добавив, что пара и раньше внезапно расставалась, но всегда поддерживала хорошие отношения.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner [ + – ] Хейли Бибер и Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Напомним, Кайли Дженнер впервые стала мамой в 2018 году, и вскоре после этого рассталась с отцом дочери — Трэвисом Скоттом. Инсайдеры говорили, что телезвезде было слишком трудно одновременно воспитывать наследницу, вести бизнес и разбираться в трудных отношениях с бойфрендом. Однако спустя время знаменитости воссоединились.

Также Фокус писал, что Трэвис Скотт подогрел слухи об измене своей девушке и матери его детей Кайли Дженнер.