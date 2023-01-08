Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт більше не разом

Знаменитості провели окремо новорічні свята.

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Не проживши разом і року після народження другої дитини, 25-річна бізнеследі Кайлі Дженнер і 31-річний репер Тревіс Скотт розійшлися. Про це виданню Us Weekly розповіло близьке до знаменитостей джерело.

Як зазначає інсайдер, Кайлі та Тревіс планували провести новорічні свята разом, але трапилася сварка, яка різко змінила плани. У результаті мама двох дітей вирушила в Аспен, де зустріла початок року з Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер. Де в цей час був музикант — невідомо.

[ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт разом із донькою Фото: Instagram kyliejenner

"Кайлі і Тревіс більше не разом. Вони мали провести святкові канікули вдвох, але Кайлі вирушила до Аспена до своїх друзів і сім'ї", — сказав інсайдер видання, додавши, що пара і раніше раптово розлучалася, але завжди підтримувала добрі стосунки.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner [ + – ] Хейлі Бібер та Кайлі Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вперше стала мамою у 2018 році, і незабаром після цього розлучилася з батьком дочки — Тревісом Скоттом. Інсайдери говорили, що телезірці було надто важко одночасно виховувати спадкоємницю, вести бізнес та розбиратися у важких стосунках із бойфрендом. Однак згодом знаменитості возз'єдналися.

Також Фокус писав, що Тревіс Скотт підігрів чутки про зраду своєї дівчини та матері його дітей Кайлі Дженнер.