Тревіса Скотта знову підозрюють у зрадах Кайлі Дженнер (фото)

Музиканта помітили на одному фестивалі з його колишньою дівчиною.

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31-річний американський репер Тревіс Скотт підігрів чутки про зраду своїй дівчині та матері його дітей Кайлі Дженнер. Про це пише The Cut.

Музиканта напередодні помітили на одному фестивалі з його колишньою дівчиною Роджен Кар. Вони виклали сторіс з однієї локації на VIP-майданчику. Після цього у мережі відразу почали ширитися чутки про ймовірну зраду Тревіса своїй дівчині Кайлі Дженнер. Користувачі провели розслідування, у якому знайшли і старі фото з одних локацій колишньої пари.

[ + – ] Тревіс Скотт підігрів чутки про зради Кайлі Дженнер

Репер після хвилі хейту у мережі одразу почав виправдовуватися та зазначив, що в нього нічого не було з цією особою, та і він її навіть не знає. Втім, блогерка не зупинилася та почала писати провокативні пости. Зокрема попросила Кайлі Дженнер одягнутися на Геловін у костюм ймовірної коханки Скотта, щоб йому точно сподобалося.

"Скажи їй бути мною на Геловін, оскільки вона хоче, щоб ти її так сильно любив 🙂", — написала Роджен.

[ + – ] Ймовірна коханка Тревіса Скотта

На що Кайлі відповіла відвертими фото у спокусливому чорному боді з глибоким декольте.

"У твоїх мріях", — підписала карусель свіжих світлин блогерка та бізнес-вумен.

[ + – ] Кайлі Дженнер Фото: kyliejenner

Втім, Тревіс Скотт неодноразово зраджував Кайлі, про що було відомо ще до народження їхньої другої дитини. Зокрема у музиканта були романтичні стосунки з найкращою подругою його дівчини.

У лютому 2022 зіркова пара вдруге стала батьками. У Кайлі та Тревіса народився син, якого вони спочатку назвали Вовком (Вульф), а потім вирішили переназвати Лицарем (Найт). До цього мільярдерка та музикант виховували доньку Стормі. А офіційно свої стосунки пара досі не скріпила.

Нагадаємо, влітку 2022 Кайлі Дженнер натякала, що чекає на третю дитину.

Також Фокус писав про зустрічі Тревіса Скотта з іншими дівчатами відразу після народження його сина.