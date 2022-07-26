Кайлі Дженнер натякнула, що знову вагітна

Кайлі та Тревіс уже виховують двох дітей.

24-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер натякнула, що вагітна третьою дитиною. Про це пише низка західних ЗМІ.

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Напередодні бойфренд моделі, репер Тревіс Скотт опублікував нове фото у своєму Instagram, яке одразу прокоментувала Кайлі. Вона обрала кілька емодзі у вигляді вагітної жінки. То ж прихильники пари одразу запідозрили Тревіса і Кайлі в тому, що батьки двох очікують на народження третьою дитини.

"КАЙЛІ", "Вітаємо вас!", "щоо?" — пишуть користувачі мережі у відповідь на коментар Кайлі Дженнер.

Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер виховують двох дітей — 4-річну Стормі та кількамісячного малюка Найта. Спочатку сина, який народився на початку лютого 2022, назвали Вовком (Вульф), проте одразу переназвали Лицарем (Найт). Адже, на думку зіркових батьків, перше ім'я їхній другій дитині не пасувало.

[ + – ] Тревіс Скотт з дітьми Фото: kyliejenner

Музикант та бізнесвумен досі не уклали офіційний шлюб, проте їхні стосунки, як відомо, після народження другої дитини стали набагато міцнішими. То ж не дивно, що, ймовірно, Кайлі та Тревіс вирішили завести ще одну дитину.

Нагадаємо, мама Кайлі Кріс Дженнер ретельно контролює витрати своєї доньки.

Також Фокус писав про подарунок Тревіса Скотта для Кайлі Дженнер на День матері 2022. Музикант подарував своїй коханій мільйон хризантем.