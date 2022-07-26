Кайли Дженнер намекнула, что снова беременна

Кайли и Трэвис уже воспитывают двоих детей.

24-летняя американская бизнесвумен Кайли Дженнер намекнула, что беременна третьим ребенком. Об этом пишет ряд западных СМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Накануне бойфренд модели рэпер Трэвис Скотт опубликовал новое фото в своем Instagram, которое сразу прокомментировала Кайли. Она выбрала несколько эмодзи в виде беременной женщины. Так что поклонники пары сразу заподозрили Трэвиса и Кайли в том, что родители двоих ожидают рождения третьего ребенка.

"КАЙЛИ", "Поздравляем вас!", "чтоо?" — пишут пользователи Сети в ответ на комментарий Кайли Дженнер.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер воспитывают двоих детей — 4-летнюю Сторми и младенца Найта. Сначала сына, который родился в начале февраля 2022, назвали Волком (Вульф), однако сразу переименовали Рыцарем (Найт). Ведь, по мнению звездных родителей, первое имя их второму ребенку не шло.

[ + – ] Трэвис Скотт с детьми Фото: kyliejenner

Музыкант и бизнесвумен до сих пор не заключили официальный брак, однако их отношения, как известно, после рождения второго ребенка стали гораздо крепче. Неудивительно, что, вероятно, Кайли и Трэвис решили завести еще одного ребенка.

Напомним, мама Кайли Крис Дженнер тщательно контролирует расходы своей дочери.

Также Фокус писал о подарке Трэвиса Скотта для Кайли Дженнер на День матери 2022. Музыкант подарил своей возлюбленной миллион хризантем.