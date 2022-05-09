Кайли Дженнер получила в подарок миллион хризантем ко Дню матери

Репер Трэвис Скотт удивил свою возлюбленную.

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Американская супермодель Кайли Дженнер похвасталась подарком, который преподнес ей возлюбленный Трэвис Скотт. Бойфренд удивил 24-летнюю знаменитость гигантскими букетами белых хризантем. Так репер поздравил возлюбленную с Днем матери. Цветы украсили открытую террасу виллы, на которой Кайли отдыхала на выходных вместе с семьей, и привели в восторг младшую из сестер Кардашьян.

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"Самый лучший день матери", — подписала Кайли фотографию.

Трэвис подошел серьезно к подготовке торжества и накрыл для Кайли и их дочери Сторми небольшой праздничный стол.

Напомним, выходные самая молодая миллиардерша из семьи Кардашьян-Дженнер провела на романтическом острове Теркс и Кайкос в Карибском море вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом и двумя детьми. Знаменитость арендовала эксклюзивную виллу с 11 спальнями и 23 ванными комнатами, стоимостью 43 тысячи долларов за ночь. Кайли устроила фотосессию на берегу лазурного моря, чем определенно порадовала своих подписчиков.

Как писал ранее Фокус, недавно Кайли во второй раз стала мамой. В феврале она родила сына от 31-летнего репера Трэвиса Скотта. Также у пары есть четырехлетняя дочка Сторми.

Фокус рассказывал, что у возлюбленного Кайли Дженнер не лучшие времена. После того как на фестивале, где выступал репер, в давке погибли 10 человек, Sony удалила рекламный ролик PS5 с участием музыканта, затем из игры Fortnite убрали эмодзи Скотта с отрывком из его трека, а также раздел, где можно было приобрести эту услугу, а после семья Кайли Дженнер решила вырезать эпизод с его участием из нового сезона "Семейство Кардашьян".