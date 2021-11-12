Трэвиса Скотта вырежут из нового сезона "Семейства Кардашьян" из-за гибели людей на его выступлении

Семья подруги рэпера и матери его ребенка Кайли Дженнер, которая ждет рождения еще одного малыша от своего бойфренда, не хочет, чтобы их реалити-шоу оскандалилось из-за появления в нем Трэвиса.

У рэпера Трэвиса Скотта – черная полоса в жизни, начавшаяся после того, как на фестивале на AstroWorld погибли 9 человек. Сначала Sony удалила рекламный ролик PS5 с участием музыканта, затем из игры Fortnite исчезли эмодзи Скотта с отрывком из его трека, а также раздел, где можно было приобрести эту услугу, а теперь стало известно, что сцены с его участием вырежут из нового сезона "Семейство Кардашьян". Об этом сообщает таблоид Radar Online со ссылкой на свои источники.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По словам инсайдера, съемки продолжаются уже несколько месяцев, а поскольку неизвестно, как долго продлится расследование и что в итоге грозит Скотту – неизвестно, то семейство Кардашьян-Дженнер от греха подальше решило убрать скандального рэпера, несмотря на то, что вторая беременность Кайли Дженнер должна была стать одной из ключевых историй сезона. Отцом ее второго ребенка, как и первого, дочери Сторми, является Трэвис.

[ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

"Кардашьяны точно не хотят, чтобы во время премьеры все обсуждали инцидент на AstroWorld. Вся семья оказалась втянута в этот кошмар", – отметил источник.

Как известно, во время выступления Скотта и Дрейка на фестивале AstroWorld 5 ноября в Хьюстоне (штат Техас), на которое собрались 52 тыс человек, в давке погибли 8 зрителей, в том числе 10-летний ребенок. Позже стало известно еще об одной жертве – 22-летней Бхарти Шахани, студенке Техасского университета A&M, которая пришла на концерт с братом и кузиной.

[ + – ] Люди теряли сознание от давки и падали на землю

Около трехсот пострадавших обратились за медицинской помощью. Сейчас 13 человек все еще находятся в больницах, среди них – 9-летний мальчик в тяжелом состоянии.

На данный момент против Скотта и организаторов шоу, компаний ScoreMore и Live Nation, уже подано минимум 18 исков в суд. Их обвиняют в поощрении насилия и подстрекательстве к беспорядкам.

Сам музыкант заявил, что готов вернуть деньги за билеты, а также вызвался помогать пострадавшим. При этом в момент инцидента он не остановил концерт, продолжая выступать, когда люди под сценой уже калечились и погибали в давке.

"Я полностью опустошен в связи с тем, что произошло вчера вечером. Мои молитвы с теми, кто пострадал на фестивале. Я полностью поддерживаю полицию Хьюстона в ее продолжающемся расследовании гибели людей. Намерен сотрудничать, чтобы… поддержать нуждающиеся семьи", – написал он на следующий день после трагедии.

[ + – ] Трэвис Скотт вызвался помочь пострадавшим Фото: @trvisX

Кроме того, Трэвис Скотт отменил свое следующее выступление, которое должно было состояться на фестивале Day N Vegas в Лас-Вегасе, мотивировав это тем, что "очень расстроен".