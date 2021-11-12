Тревіса Скотта виріжуть з нового сезону "Сімейства Кардаш'ян" через загибель людей на його виступі

Сім'я подруги репера та матері його дитини Кайлі Дженнер, яка чекає на народження ще одного малюка від свого бойфренда, не хоче, щоб їхнє реаліті-шоу оскандалилося через появу в ньому Тревіса.

У репера Тревіса Скотта – чорна смуга в житті, яка почалася після того, як на фестивалі на AstroWorld загинули 9 людей. Спочатку Sony видалила рекламний ролик PS5 за участю музиканта, потім з гри Fortnite зникли емодзі Скотта з уривком з його треку, а також розділ, де можна було придбати цю послугу, а тепер стало відомо, що сцени за його участю виріжуть з нового сезону "Сімейства Кардаш'ян". Про це повідомляє таблоїд Radar Online з посиланням на свої джерела.

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За словами інсайдера, зйомки тривають уже кілька місяців, а оскільки невідомо, як довго триватиме розслідування і що в результаті загрожує Скотту — то сімейство Кардаш'ян-Дженнер від гріха подалі вирішило прибрати скандального репера, незважаючи на те, що друга вагітність Кайлі Дженнер мала стати однією з ключових історій сезону. Батьком її другої дитини, як і першої, дочки Стормі, є Тревіс.

[ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

"Кардаш'яни точно не хочуть, щоб під час прем'єри всі обговорювали інцидент на AstroWorld. Уся родина виявилася втягнутою в цей кошмар", — зазначило джерело.

Як відомо, під час виступу Скотта та Дрейка на фестивалі AstroWorld 5 листопада у Х'юстоні (штат Техас), на який зібралося 52 тис осіб, у тисняві загинули 8 глядачів, зокрема 10-річна дитина. Пізніше стало відомо ще про одну жертву – 22-річну Бхарті Шахані, студентку Техаського університету A&M, яка прийшла на концерт з братом та кузиною.

[ + – ] Люди непритомніли від тисняви і падали на землю

Близько трьохсот постраждалих звернулися по медичну допомогу. Наразі 13 людей все ще перебувають у лікарнях, серед них – 9-річний хлопчик у тяжкому стані.

Наразі проти Скотта та організаторів шоу, компаній ScoreMore та Live Nation, вже подано щонайменше 18 позовів до суду. Їх звинувачують у заохоченні насильства та підбурюванні до заворушень.

Сам музикант заявив, що готовий повернути гроші за квитки, а також зголосився допомагати постраждалим. При цьому в момент інциденту він не зупинив концерт, продовжуючи виступати, коли люди під сценою вже нівечилися і гинули в тисняві.

"Я повністю спустошений у зв'язку з тим, що сталося вчора ввечері. Мої молитви з тими, хто постраждав на фестивалі. Я повністю підтримую поліцію Х'юстону в її тривалому розслідуванні загибелі людей. Маю намір співпрацювати, щоб ... підтримати ці сім'ї", — написав він наступного дня після трагедії.

[ + – ] Тревіс Скотт зголосився допомогти постраждалим Фото: @trvisX

Крім того, Тревіс Скотт скасував свій наступний виступ, який мав відбутися на фестивалі Day N Vegas у Лас-Вегасі, мотивувавши це тим, що "дуже засмучений".