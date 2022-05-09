Кайлі Дженнер отримала в подарунок мільйон хризантем до Дня матері

Репер Тревіс Скотт здивував свою кохану.

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Американська супермодель Кайлі Дженнер похвалилася подарунком, який подарував їй коханий Тревіс Скотт. Бойфренд здивував 24-річну знаменитість гігантськими букетами білих хризантем. Так репер привітав кохану з Днем матері. Квіти прикрасили відкриту терасу вілли, на якій Кайлі відпочивала у вихідні разом із сім'єю, і привели в захват молодшу з сестер Кардаш'ян.

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"Найкращий день матері", — підписала Кайлі фотографію.

Тревіс підійшов серйозно до підготовки урочистостей і накрив для Кайлі та їхньої дочки Стормі невеликий святковий стіл.

Нагадаємо, вихідні наймолодша мільярдерка з родини Кардаш'ян-Дженнер провела на романтичному острові Теркс та Кайкос у Карибському морі разом зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом та двома дітьми. Знаменитість орендувала ексклюзивну віллу з 11 спальнями та 23 ванними кімнатами, вартістю 43 тисячі доларів за ніч. Кайлі влаштувала фотосесію на березі блакитного моря, чим виразно порадувала своїх підписників.

Як писав раніше Фокус, нещодавно Кайлі вдруге стала мамою. В лютому вона народила сина від 31-річного репера Тревіса Скотта. Також у пари є чотирирічна донька Стормі.

Фокус розповідав, що в коханого Кайлі Дженнер не найкращі часи. Після того як на фестивалі, де виступав репер, у тисняві загинули 10 людей, Sony видалила рекламний ролик PS5 за участю музиканта, потім з гри Fortnite прибрали емодзі Скотта з уривком з його треку, а також розділ, де можна було придбати цю послугу, а після сім'я Кайлі Дженнер вирішила вирізати епізод за його участю з нового сезону "Родина Кардаш'ян".