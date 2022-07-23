Крис Дженнер тщательно контролирует финансы дочери Кайли

В свои 24 Кайли Дженнер владеет собственным брендом косметики и миллиардным состоянием.

Мама двух долларовых миллиардеров и нескольких миллионеров Крис Дженнер контролирует финансы своей младшей дочери Кайли. Об этом сообщает Page Six.

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Основной причиной недоверия к дочери стала недавняя покупка Кайли частного джета за 72 млн долларов (свыше 2 миллиардов гривен).

"Кайли тратит очень много. После того, как она приобрела самолет, ее маме пришлось вмешаться и успокоить ее", — отмечает источник, близкий к клану Кардашьян.

Крис Дженнер просит Кайли более ответственно относиться к средствам и инвестировать их.

"Однако Кайли 24 года, у нее есть свой бренд, и она делает то, что хочет", – рассказывает инсайдер.

[ + – ] Кайли Дженнер приобрела свой джет

В частности, молодая бизнесвумен тратит около 300 млн долларов на одежду ежемесячно и владеет несколькими особняками в США.

Однако некоторые инсайдеры отмечают, что меньшая из клана Кардашьян очень ответственно относится к заработанным деньгам.

В феврале 2022 Кайли Дженнер во второй раз стала мамой. У нее и американского рэпера Трэвиса Скотта родился сын Волк (Вульф), которого они впоследствии переназвали Рыцарем (Найт).

Напомним, 24-летняя Кайли Дженнер стала первой женщиной в мире, набравшей более 300 млн фолловеров в Instagram.

Также Фокус писал об идеальном платье для летних вечеров 2022, которое недавно продемонстрировала Кайли Дженнер.