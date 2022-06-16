Кайли Дженнер продемонстрировала идеальное платье для летних ужинов (фото)

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Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер поделилась снимками в платье, которое идеально подойдет для громких летних вечеринок. Несмотря на то, что ситуация в стране далека от веселых вечеринок, на образ Кайли все же стоит обратить внимание и отложить идею на будущее.

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Девушка Трэвиса Скотта позирует в черном мини-платье Mugler с откровенными вырезами на теле, демонстрирующими подтянутую фигуру модели, которая родила несколько месяцев назад второго ребенка. Свой total black образ 24-летняя Кайли дополнила черными гетрами и босоножками с острым носком. В качестве аксессуаров к роковому аутфиту бизнесвумен выбрала золотые серьги, а ее ногти на ногах окрашены в желтый цвет.

[ + – ] Кайли Дженнер в total black образе. Фото: kyliejenner [ + – ] Кайли Дженнер в total black образе. Фото: kyliejenner

Публикация одной из клана Кардашьян собрала более 6 млн лайков меньше, чем за сутки, ведь 24-летняя Кайли стала первой женщиной в мире с рекордным количеством подписчиков в Instagram (300 млн).

"Утренний грамм 🖤", — подписала серию фото бизнесвумен, а ее подписчики не прошли мимо рокового образа.

"Королева", — написала старшая сестра Кайли Хлои Кардашьян.

Напомним, недавно Кайли Дженнер продемонстрировала "голое" бикини от известного модного бренда.

Также Фокус писал о роскошном подарке для Кайли Дженнер от ее возлюбленного и отца детей ко Дню матери. Американский рэпер Трэвис Скотт подарил модели миллион хризантем.