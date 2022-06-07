Кайли Дженнер позирует в "голом" купальнике от Gaultier

На снимке 24-летняя американская модель выглядит обнаженной.

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24-летняя американская модель из семейства Кардашьян Кайли Дженнер шокировала своих подписчиков в Instagram, опубликовав фото в "голом" купальнике. Знаменитость примерила новинку от Jean Paul Gaultier, созданную стилистом Лоттой Волковой и получившую название Naked Bikini, стоимостью 325 долларов. В новом купальнике Кайли выглядит обнаженной. Модель подписала фото игривой фразой "Свободу соскам".

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[ + – ] Кайли Дженнер позирует в "голом" купальнике. Фото: Instagram kyliejenner

Как пишут в Daily mail, Кайли сделала фото во время отдыха на озере Пауэлла в Юте. По информации издания, модель проводит отпуск в модном отеле Amangiri со своими друзьями.

Фото Кайли понравилось американской теледиве Ким Кардашьян, она нажала кнопку "Нравится", а лучшая подруга Дженнер, Хлои Малика Хакк, добавила комментарий: "Освободите их!"

Не все фанаты удивились снимку Кайди. "Когда появилось это бикини, я ни секунды не сомневалась, что увижу его на Кайли или на Ким", — пишут поклонники модели в комментариях к ее фото.

К слову, Кайли Дженнер не в первый раз позирует в откровенных нарядах. Совсем недавно она появилась на премии Billboard Music Awards в платье Balmain с имитацией обнаженного тела. Правда, выглядело оно не так провокационно, как купальник, за счет довольно размытого принта, который только отдаленно намекал на якобы просвечивающиеся изгибы тела.

Напомним, "голую" коллекцию вещей от дизайнера Лотты Волковой, которую она создала совместно с брендом Jean Paul Gaultier, экспериментирующем с оптической иллюзией, обсуждают не первую неделю. Сама Волкова говорила журналистам, что переосмыслила идею одежды с имитацией обнаженного тела и хотела передать современной публике смелость и крутость стиля Jean Paul Gaultier.

Фокус ранее рассказывал, что американская теледива Ким Кардашьян блистала на Met Gala 2022 в знаменитом "голом" платье Мерлин Монро. Именно в таком полупрозрачном наряде, расшитом стразами, актриса исполняла "С днем ​​рождения, мистер президент" в 1962 году. Его стоимость – около пяти миллионов долларов. Чтобы примерить платье Монро, Ким пришлось сильно похудеть.