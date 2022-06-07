Кайлі Дженнер позує в "голому" купальнику від Gaultier

На знімку 24-річна американська модель виглядає оголеною.

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24-річна американська модель із сімейства Кардаш'ян Кайлі Дженнер шокувала своїх підписників у Instagram, опублікувавши фото у "голому" купальнику. Знаменитість приміряла новинку від Jean Paul Gaultier, створену стилістом Лоттою Волковою і яка отримала назву Naked Bikini, вартістю 325 доларів. У новому купальнику Кайлі виглядає оголеною. Модель підписала фото грайливою фразою "Свободу соскам".

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[ + – ] Кайлі Дженнер позує у "голому" купальнику. Фото: Instagram kyliejenner

Як пишуть Daily mail, Кайлі зробила фото під час відпочинку на озері Пауелла в Юті. За інформацією видання, модель проводить відпустку у модному готелі Amangiri зі своїми друзями.

Фото Кайлі сподобалося американській теледіві Кім Кардаш'ян, вона натиснула кнопку "Подобається", а найкраща подруга Дженнер, Хлої Маліка Хакк, додала коментар: "Звільніть їх!"

Не всі фанати здивувалися знімку Кайді. "Коли з'явилося це бікіні, я жодної секунди не сумнівалася, що побачу його на Кайлі або на Кім", — пишуть шанувальники моделі у коментарях до її фото.

До речі, Кайлі Дженнер не вперше позує у відвертих вбраннях. Нещодавно вона з'явилася на премії Billboard Music Awards у сукні Balmain з імітацією оголеного тіла. Щоправда, виглядала вона не так провокаційно, як купальник, за рахунок досить розмитого принта, який тільки віддалено натякав на нібито вигини тіла, що просвічуються.

Нагадаємо, "голу" колекцію речей від дизайнера Лотти Волкової, яку вона створила спільно з брендом Jean Paul Gaultier, який експериментує з оптичною ілюзією, обговорюють не перший тиждень. Сама Волкова говорила журналістам, що переосмислила ідею одягу з імітацією оголеного тіла та хотіла передати сучасній публіці сміливість та крутість стилю Jean Paul Gaultier.

Фокус раніше розповідав, що американська теледіва Кім Кардаш'ян блищала на Met Gala 2022 у знаменитій "голій" сукні Мерлін Монро. Саме в такому напівпрозорому вбранні, розшитому стразами, актриса виконувала "З днем ​​народження, містере президент" 1962 року. Його вартість — близько п'яти мільйонів доларів. Щоб приміряти сукню Монро, Кім довелося сильно схуднути.