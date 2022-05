Ким Кардашьян поразила гостей Met Gala 2022 выходом в платье Мэрилин Монро

Именно в этом платье, расшитом стразами, Монро исполняла "С днем ​​рождения, мистер президент" в 1962 году. Его стоимость – около пяти миллионов долларов

В Нью-Йорке прошел Бал Института костюма Met Gala при Метрополитен-музее и теперь самое время оценить, насколько хорошо приглашенные гости поняли тему вечера: "Позолоченный гламур" и соответствовали ей. Звездой гала-вечера безоговорочно стала Ким Кардашьян и все благодаря своему уникальному и самому дорогому наряду на красной дорожке. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян посетила Met Gala со своим бойфрендом Питом Дэвидсоном и поразила журналистов своим нарядом.

На Ким было культовое платье Мэрилин Монро, в котором знаменитая актриса исполняла свое "С днем ​​рождения, мистер президент", обращаясь к Джона Ф. Кеннеди в 1962 году.

Платье одолжили у музея Ripley's Believe It Or Not! всего на один вечер. Стоит напомнить, что уникальный наряд, за который Мэрилин в свое время заплатила 1440 долларов, последний раз был продан на аукционе за 4,81 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим платьем красной дорожки Met Gala. Ему 60 лет.

"Я хотела его надеть и на примерку его привезла вооруженная охрана в перчатках. Оно мне не подошло, так что мне пришлось скинуть семь килограмм", — рассказала Ким, которая загорелась идеей появиться в уникальном платье на вечере.

"Я была полна решимости влезть в него. И я это сделала. Я не ела углеводы и сахар уже три недели и я покрасилась в блондинку", — призналась звезда реалити-шоу, которая ради платья бегала два раза день в костюме для сауны и сидела на диете из воды и овощей.

Кортни Кардашьян рассказала, что у Ким была "секретная гардеробная", чтобы держать все в тайне. Свой отель Ким покинула, надев халат и скрываясь под покрывалами. И культовое платье она надела только у красной дорожки Met Gala, где сотрудник музея Ripley's, помог ей надеть платье Мэрилин. Ким даже не наносила макияж, чтобы не повредить его.

Она поднялась по ступеням с Питом Дэвидсоном и снова переоделась уже в копию платья Мэрилин, чтобы спокойно повеселиться на вечере. Ким призналась, что тренировалась ходить по лестнице в нем, так как наряд Монро был исключительно узким. А теперь она мечтает вернуться в отель и поесть пиццы от души.

Напомним, свое культовое платье Мэрилин Монро заказала у дизайнера Жана Луи. Оно было настолько точно подогнано, что его зашивали прямо на актрисе. Когда она вышла к микрофону, сбросила манто и оказалась в свете софитов – то всем присутствующим показалось, что она совершенно обнажена.

Ну а ее исполнение поздравление было настолько чувственным, что слухи о ее романе с президентом Кеннеди вспыхнули с новой силой. Через два месяца Монро найдут мертвой в ее доме в Голливуде, а платье приобретет статус культового. В 1999-м оно ушло с молотка за 1 260 000 долларов, а в 2016-м — почти за пять миллионов.