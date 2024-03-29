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Стиль жизни

На кладбище в Лос-Анджелесе за баснословные деньги продают место рядом с Мэрилин Монро

могила, колумбарий, хью хефнер, мэрилин монро
Фото: Julien's Auctions | Колумбарные ниши Хью Хефнера и Мэрилин Монро

Колумбарная ниша находится на кладбище Вествуд на западе Лос-Анджелесе. И это место последнего упокоения таких селебрити, как Трумэн Капоте, Кирк Дуглас и Фарра Фосетт.

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На знаменитом кладбище Вествуд в Лос-Анджелес продают место в колумбарии рядом с Мэрилин Монро и Хью Хефнером. Желающие упокоится рядом с селебрити, должны будут выложить за нижу в колумбарии от 200 до 400 тысяч долларов. Об этом пишет CNN.

Склеп, или ниша (стена B, место C-3) расположено на один ряд выше и на четыре места левее места последнего упокоения Монро в Мемориальном парке Пирс Бразерс Вествуд в Лос-Анджелесе.

Продажа, организованная Julien's Auctions, является частью более широкого аукциона вещей Хефнера и Монро, включая первую обложку журнала Playboy с последней звездой 1953 года, бордовый смокинг и шелковую пижаму Хефнера, костюмы "зайчиков", а также помаду Элизабет Арден оранжевого цвета, принадлежавшую Монро в 1953 году.

Артефакты на аукционе

Стартовая цена за нишу составляет 50 000 долларов, хотя, по оценкам аукционного дома, она будет как минимум в четыре раза выше этой цены.

После смерти кинодивы Мэрилин Монро в 1962 году ее бывший муж Джо ДиМаджио устроил ей частные похороны в Вествуд-Виллидж. Основатель Playboy Хефнер позже купил место рядом.

"Провести вечность рядом с Мэрилин слишком приятно, чтобы отказаться от нее", — сказал он газете Los Angeles Times в 2009 году. Нишу он приобрел в 1992 году за 75 тысяч долларов, а скончался в 2017 году.

Цена склепов ниш в знаменитом мемориальном парке Лос-Анджелеса колебалась на протяжении многих лет. В 2009 году на аукционе eBay за место прямо над нишей Монро хотели заплатить 4,6 миллиона долларов, хотя, как сообщается, сделка сорвалась.

могила, колумбарий, хью хефнер, мэрилин монро, вествуд Fullscreen
Колумбарий на кладбище Вествуд
Фото: Julien's Auctions

Аналогичным образом, в 2020 году владелец захоронения в нескольких футах над Монро и Хефнером снизил запрашиваемую цену с 790 000 до 745 000 долларов, хотя неясно, было ли оно продано.

Среди других известных личностей, похороненных на кладбище Вествуд — писатель Трумэн Капоте и звезда "Ангелов Чарли" Фарра Фосетт. По данным сайта некрополя, места в мавзолеях обычно начинаются от 46 995 долларов.

Места для себя здесь уже приобрели писатель Рэй Брэдбери и актер Луи Журдан.

Также здесь похоронен знаменитый актер Кирк Дуглас, умерший 5 февраля 2020 года в 103-летнем возрасте.

могила, колумбарий, хью хефнер, мэрилин монро Fullscreen
Колумбарные ниши Хью Хефнера и Мэрилин Монро
Фото: Julien's Auctions

Всего на аукционе, который продлится до 30 марта, будут проданы более 600 исторических артефактов, когда-то принадлежавших Мэрилин Монро, Хью Хефнеру и Playboy Enterprises. По словам представителя Julien's Auctions, эти вещи "впервые в истории были собраны вместе".

Напомним, ранее на аукционе продавали украшения Мэрилин Монро, которые она носила в культовом фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".