На кладбище в Лос-Анджелесе за баснословные деньги продают место рядом с Мэрилин Монро

Колумбарная ниша находится на кладбище Вествуд на западе Лос-Анджелесе. И это место последнего упокоения таких селебрити, как Трумэн Капоте, Кирк Дуглас и Фарра Фосетт.

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На знаменитом кладбище Вествуд в Лос-Анджелес продают место в колумбарии рядом с Мэрилин Монро и Хью Хефнером. Желающие упокоится рядом с селебрити, должны будут выложить за нижу в колумбарии от 200 до 400 тысяч долларов. Об этом пишет CNN.

Склеп, или ниша (стена B, место C-3) расположено на один ряд выше и на четыре места левее места последнего упокоения Монро в Мемориальном парке Пирс Бразерс Вествуд в Лос-Анджелесе.

Продажа, организованная Julien's Auctions, является частью более широкого аукциона вещей Хефнера и Монро, включая первую обложку журнала Playboy с последней звездой 1953 года, бордовый смокинг и шелковую пижаму Хефнера, костюмы "зайчиков", а также помаду Элизабет Арден оранжевого цвета, принадлежавшую Монро в 1953 году.

Артефакты на аукционе

Стартовая цена за нишу составляет 50 000 долларов, хотя, по оценкам аукционного дома, она будет как минимум в четыре раза выше этой цены.

После смерти кинодивы Мэрилин Монро в 1962 году ее бывший муж Джо ДиМаджио устроил ей частные похороны в Вествуд-Виллидж. Основатель Playboy Хефнер позже купил место рядом.

"Провести вечность рядом с Мэрилин слишком приятно, чтобы отказаться от нее", — сказал он газете Los Angeles Times в 2009 году. Нишу он приобрел в 1992 году за 75 тысяч долларов, а скончался в 2017 году.

Цена склепов ниш в знаменитом мемориальном парке Лос-Анджелеса колебалась на протяжении многих лет. В 2009 году на аукционе eBay за место прямо над нишей Монро хотели заплатить 4,6 миллиона долларов, хотя, как сообщается, сделка сорвалась.

Колумбарий на кладбище Вествуд Фото: Julien's Auctions

Аналогичным образом, в 2020 году владелец захоронения в нескольких футах над Монро и Хефнером снизил запрашиваемую цену с 790 000 до 745 000 долларов, хотя неясно, было ли оно продано.

Среди других известных личностей, похороненных на кладбище Вествуд — писатель Трумэн Капоте и звезда "Ангелов Чарли" Фарра Фосетт. По данным сайта некрополя, места в мавзолеях обычно начинаются от 46 995 долларов.

Места для себя здесь уже приобрели писатель Рэй Брэдбери и актер Луи Журдан.

Также здесь похоронен знаменитый актер Кирк Дуглас, умерший 5 февраля 2020 года в 103-летнем возрасте.

Колумбарные ниши Хью Хефнера и Мэрилин Монро Фото: Julien's Auctions

Всего на аукционе, который продлится до 30 марта, будут проданы более 600 исторических артефактов, когда-то принадлежавших Мэрилин Монро, Хью Хефнеру и Playboy Enterprises. По словам представителя Julien's Auctions, эти вещи "впервые в истории были собраны вместе".

Напомним, ранее на аукционе продавали украшения Мэрилин Монро, которые она носила в культовом фильме "Джентльмены предпочитают блондинок".