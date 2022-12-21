"Жемчужное" платье Мэрилин Монро продали на аукционе за 100 тысяч долларов

Также с молотка ушли знаменитое бикини Урсулы Андресс и мотоцикл Терминатора.

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В Далласе, штат Техас, прошел онлайн-аукцион на котором были проданы знаковые вещи из культовых голливудских фильмов. И не обошлось без платья Мэрилин Монро. Наряд, расшитый жемчужинами из фильма "Принц и танцовщица" был продан за 100 тысяч долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Всего за культовые вещи из Голливуда было выручено 7,9 миллионов долларов. Около 1700 участников онлайн-торгов пытались заполучить кусочки истории кино.

На аукционе Hollywood & Entertainment Signature также были проданы: за 125 тысяч долларов "пробное" платье, которое Джуди Гарланд носила в роли Дороти в "Волшебнике страны Оз" (1939); за 100 тысяч долларов платье Джули Эндрюс из фильма "Звуки музыки" (1965); за 275 тысяч долларов меч и ножны Уильяма Уоллеса из фильма "Храброе сердце" (1995); перчатка Фредди Крюгера из "Кошмара на улице Вязов" ушла с молотка за 112500 долларов.

На аукцион выставили знаковые костюмы и реквизит как из классических картин, вроде песочных часов Злой Ведьмы Запада из "Волшебника страны Оз" 1939 года до щита Капитана Америки в "Мстителях: Финал", который вышел в 2019 году.

Джо Маддалена, исполнительный вице-президент аукционного дома Heritage Auctions, сказал: "С того момента, как в прошлом месяце было объявлено об этом аукционе, к каждой предлагаемой вещи проявлялся исключительный интерес и привязанность. Я знал, что все пойдет хорошо, но от первого лота до последнего, аукцион превзошел все ожидания. Самое приятное то, что эти предметы переходят к новым хранителям, ослепленным, как и я, воспоминаниями и магией, которые они несут с собой".

Также был продан первый Y-wing, когда-либо построенный для франшизы "Звездные войны" за 175 тысяч долларов.

Одним из самых дорогих лотов стали песочные часы Злой Ведьмы Запада из "Волшебника страны Оз". Они ушли за 495 тысяч долларов. В фильме Злая Ведьма, которую сыграла Маргарет Гамильтон, перевернула песочные часы, чтобы обозначить, когда она вернется, чтобы убить Дороти.

[ + – ] Песочные часы Злой Ведьмы Запада стали одним из самых дорогих лотов Фото: Скриншот

За 447 тысяч был продан костюм Чарльтона Хестона из фильма 1956 года "Десять заповедей" была одним из старейших предметов, поступивших в продажу. Хестон носил мантию в фильме во время культовой сцены, где он поднимает руки и посох, чтобы разделить Красное море. Художник и дизайнер Арнольд Фриберг получил эту мантию после съемок за работу над фильмом и хранил ее до своей смерти в 2010 году. Фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучший фильм в 1957 году.

Расшитое жемчугом платье Мэрилин Монро из фильма "Принц и танцовщица" (1957) стало еще одной памятной вещью из классического кино, которая ушла с молотка. Монро носила это платье на протяжении большей части романтической драмы, в которой она снималась с Лоуренсом Оливье. Его купили за сто тысяч.

[ + – ] Мэрилин Монро в фильме "Принц и танцовщица" Фото: Скриншот

А за 212 500 долларов купили один из самых узнаваемых мотоциклов в истории кино: на этом Harley-Davidson FLSTF Fat Boy 1991 года ездил Арнольд Шварценеггер в фильме Джеймса Кэмерона "Терминатор 2: Судный день".

[ + – ] Мотоцикл Терминатора также был продан на аукционе Фото: Скриншот

Внушительные 300 тысяч выручили и за самое знаменитое бикини в истории кино. Именно в нем потрясающая Урсула Андресс появлялась из моря в классическом фильме "бондианы" "Доктор Ноу" 1962 года. Этот фильм с Шоном Коннери считается одним из лучших фильмов о Бонде всех времен. Андресс разработала дизайн белого бикини вместе с дизайнером фильма Тессой Прендергаст.

[ + – ] Урсула Андресс и Шон Коннери в фильме "Доктор Ноу"

Не исключено, что платье Мэрилин купила Ким Кардашьян. Она ранее говорила, что испытвает духовную связь со знаменитой блондинкой. И выбрала ее культовое платье для эффектного появления на Met Gala.