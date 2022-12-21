"Перлинну" сукню Мерилін Монро продали на аукціоні за 100 тисяч доларів

Також із молотка пішли знамените бікіні Урсули Андресс і мотоцикл Термінатора.

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У Далласі, що в штаті Техас, пройшов онлайн-аукціон, на якому були продані знакові речі з культових голлівудських фільмів. І не обійшлося без сукні Мерилін Монро. Вбрання, розшите перлинами, з фільму "Принц і танцівниця" продали за 100 тисяч доларів. Про це пише Daily Mail.

Загалом за культові речі з Голлівуду виручили 7,9 мільйона доларів. Близько 1700 учасників онлайн-торгів намагалися отримати шматочки історії кіно.

На аукціоні Hollywood & Entertainment Signature також продали: за 125 тисяч доларів "пробну" сукню, яку Джуді Гарланд носила в ролі Дороті у "Чарівнику країни Оз" (1939); за 100 тисяч доларів сукню Джулі Ендрюс із фільму "Звуки музики" (1965); за 275 тисяч доларів меч і піхви Вільяма Воллеса з фільму "Хоробре серце" (1995); рукавичка Фредді Крюгера з "Кошмару на вулиці В'язів" пішла з молотка за 112 500 доларів.

На аукціон виставили знакові костюми та реквізит як із класичних стрічок на кшталт пісочного годинника Злої Відьми Заходу з "Чарівника країни Оз" 1939 року до щита Капітана Америки в "Месниках: Фінал", який вийшов у 2019 році.

Джо Маддалена, виконавчий віцепрезидент аукціонного дому Heritage Auctions, сказав: "Із того моменту, як минулого місяця було оголошено про цей аукціон, до кожної пропонованої речі виявлявся винятковий інтерес і прихильність. Я знав, що все піде добре, але від першого лота до останнього, аукціон перевершив усі очікування. Найприємніше те, що ці предмети переходять до нових зберігачів, засліплених, як і я, спогадами та магією, які вони несуть із собою".

Також було продано перший коли-небудь побудований Y-wing за 175 тисяч доларів. Його створили для франшизи "Зоряні війни".

Одним із найдорожчих лотів став пісочний годинник Злої Відьми Заходу з "Чарівника країни Оз". Він пішов за 495 тисяч доларів. У фільмі Зла Відьма, яку зіграла Маргарет Гамільтон, перевернула пісочний годинник, щоб позначити, коли вона повернеться, щоб убити Дороті.

[ + – ] Пісочний годинник Злої Відьми Заходу став одним із найдорожчих лотів Фото: Скриншот

За 447 тисяч продали костюм Чарльтона Гестона з фільму 1956 року "Десять заповідей". Його мантія була одним із найстаріших предметів, що надійшли в продаж. Хестон носив мантію у фільмі під час культової сцени, де він піднімає руки та палицю, щоб розділити Червоне море. Художник і дизайнер Арнольд Фріберг отримав цю мантію після зйомок за роботу над фільмом і зберігав її до своєї смерті у 2010 році. Фільм був номінований на премію "Оскар" за найкращий фільм у 1957 році.

Розшита перлами сукня Мерилін Монро з фільму "Принц і танцівниця" (1957) стала ще однією пам'ятною річчю з класичного кіно, що пішла з молотка. Монро носила цю сукню протягом більшої частини романтичної драми, в якій вона знімалася з Лоуренсом Олів'є. Її купили за сто тисяч.

[ + – ] Мерилін Монро у фільмі "Принц і танцівниця" Фото: Скриншот

А за 212 500 доларів купили один із найвідоміших мотоциклів в історії кіно: на цьому Harley-Davidson FLSTF Fat Boy 1991 року їздив Арнольд Шварценеггер у фільмі Джеймса Кемерона "Термінатор 2: Судний день".

[ + – ] Мотоцикл Термінатора також продали на аукціоні Фото: Скриншот

Великі 300 тисяч отримали і за найзнаменитіше бікіні в історії кіно. Саме в ньому приголомшлива Урсула Андресс з'являлася з моря в класичному фільмі "бондіани" "Доктор Ноу" 1962 року. Цей фільм із Шоном Коннері вважається одним із найкращих фільмів про Бонда всіх часів. Андресс розробила дизайн білого бікіні разом із дизайнеркою фільму Тессою Прендергаст.

[ + – ] Урсула Андресс і Шон Коннері у фільмі "Доктор Ноу"

Не виключено, що сукню Мерилін купила Кім Кардаш'ян. Вона раніше говорила, що відчуває духовний зв'язок зі знаменитою білявкою. І вибрала її культову сукню для ефектної появи на Met Gala.