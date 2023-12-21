Украшения Мэрилин Монро выставили на аукцион за почти полмиллиона долларов

Потрясающая бижутерия, которую носила Мэрилин Монро в культовом фильме 1953 года "Джентльмены предпочитают блондинок", выставлена ​​на аукцион за 416 тысяч долларов.

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Украшения, которые носила легендарная кинодива Мэрилин Монро в культвоом фильме "Джентльмены предпочитают блондинок", выставлена на аукцион за 416 тысяч долларов. Персонаж Мэрилин по имени Лорелей носила браслет и серьги в кульминационной сцене. Об этом пишет Daily Mail.

Комплект украшений был разработан компанией Kramer Jewelry Co. для Christian Dior в начале 1950-х годов.

В фильме эффектные украшения надевала с темно-синим приталенным платьем, когда ее героиня Лорелей убеждала отца своего жениха одобрить их брак.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Комплект бижутерии продается на известном онлайн-аукционе eBay. Браслет и серьги украшены розовыми и синими стразами в серебряной оправе.

В объявлении на eBay указано, что комплект украшений "бывший в употреблении, но в очень хорошем состоянии".

Но в описании также указано, что некоторые камни отсутствуют. Судя по фотографиям, по крайней мере три синих камня утеряны.

Продавцом является компания Continental Coin & Jewelry Co., базирующаяся в Лос-Анджелесе, которая считается одним из крупнейших продавцов монет и ювелирных изделий на Западном побережье.

Фильм "Джентльмены предпочитают блондинок", в котором главные роли исполнили Джейн Рассел и Мэрилин Монро, вышел в 1953 году. Популярность ему обеспечил культовый музыкальный номер Монро во время которого она поет песенку "Diamonds Are a Girl’s Best Friend" и танцует в эффектном розовом платье с огромным бантом. И множество цитат из фильма стали крылатыми. В том числе слова героини Мэрилин: "Я могу быть умной, когда это важно. Но большинству мужчин это не нравится".

Номер из фильма "Джентльмены предпочитают блондинок"

Примечательно, но изначально роль Лорелей должна была исполнить Бетти Грейбл, но ее гонорар составлял 150 тысяч долларов, так что создатели фильма выбрали Мэрилин. Ей заплатили всего 11 тысяч, тогда как гонорар Джейн Рассел был 200 тысяч долларов. У Монро даже не было собственной гримерки, пока она не устроила скандал. В прокате картина собрала более 5 миллионов долларов.

Трейлер "Джентльмены предпочитают блондинок"

Комплект украшений далеко не первый дорогой предмет, выставленный на продажу, связанный с астрономически грандиозным наследием Мэрилин Монро.

На другом сайте eBay весы, предположительно принадлежащие кинозвезде, продаются за чуть менее 30 000 долларов.

Еще в 2021 году прошел аукцион Heritage Auctions, посвященном Мэрилин Монро. Среди лотов было шелковое платье в горошек, которое она носила в фильме "Зуд седьмого года" 1955 года, с рукописной этикеткой "М.Монро". Платье продали за 200 000 долларов.

Но самым дорогим нарядом кинодивы остается ее знаменитое платье, в котором она поздравляла Джона Кеннеди с днем рождения. В 2016 году за него заплатили более 4 миллионов долларов. А Ким Кардашьян, надев его на Met Gala, испортила его.