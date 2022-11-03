Ким Кардашьян показала, как экстремально худела для платья Мэрилин Монро

Ким полностью исключила сахар и занималась спортом часами в костюме для сауны

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Ким Кардашьян в этом году стала звездой Met Gala, когда появилась в культовом платье Мэрилин Монро, в котором киноактриса исполняла свое знаменитое "С Днем Рождения, мистер Президент" для Джона Кеннеди в 1962 году. Но, чтобы влезть в знаменитое платье, Ким пришлось похудеть. Причем за очень короткий срок. И это потребовало усилий и силы воли. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян похудела на 7,2 кг за три недели, когда поклялась себе, что поместится в платье Монро.

[ + – ] Ким Кардашьян рассказала о диете и тренировках

Сюжет про ее подготовку к знаменитому вечеру выйдет в новом эпизоде The Kardashians на Hulu.

Эпизод получил название "Есть что-то более американское, чем Мэрилин Монро?" и был посвящен Ким и ее похудению на 7 кг.

[ + – ] Ким Кардашьян рассказала о диете и тренировках

При примерке стало ясно, что Ким не помещается в платье Мэрилин, которое было скроено и сшито точно по фигуре кинодивы. Оно облегало ее настолько плотно, что Монро могла передвигаться в нем лишь небольшими шажками.

Но, как видно в известном видео, когда она сбросила меховое манто, создалось впечатление, что она стоит полностью обнаженная и лишь покрытая кристаллами.

Такого эффекта Ким добиться не удалось, потому что ее параметры сильно отличались от параметров Монро. Но в платье она влезла, благодаря изнурительным тренировкам.

[ + – ] Ким Кардашьян на Met Gala

"У меня есть около трех недель, чтобы влезть в это платье. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло", — говорит Ким в видео.

Она села на строгую диету, исключив сахар из рациона, тренировалась с тренером по несколько часов в день и не снимала костюм с эффектом сауны.

[ + – ] Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро Фото: Скриншот

Хотя Ким недолго носила оригинальное платье Мэрилин Монро на красной ковровой дорожке Met Gala, переодевшись в его точную копию до конца вечера, но ее появление вызвало фурор.

Впрочем, потом оказалось, что культовое платье все же было повреждено: отлетели несколько кристаллов и разошлась молния, вшитая в воздушную ткань. Впрочем, представители Ким уверяли, что, когда они вернули платье в музей, оно было в порядке.