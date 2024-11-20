5400 яиц в год и никакого мяса: как модель борется со старением (фото)

Андреа Саншайн утверждает, что ее необычная диета и подход к жизни помогут каждому оставаться в отличной форме в любом возрасте.

Андреа Саншайн, 55-летняя фитнес-модель, лайф-коуч и вдохновляющий пример для своих подписчиков из Лондона, рассказывает, что ее секрет здоровья, физической формы и молодости кроется в уникальном рационе. Женщина ежедневно съедает 15 яиц, что в итоге составляет 5400 яиц в год. Об этом пишет Daily Record.

Этот высокобелковый режим помогает ей сохранять энергию, подтянутое тело и идеальный уровень холестерина, как утверждает сама Андреа.

"Я всегда беру яйца с собой, куда бы ни шла — даже на свидания. Если мне предстоит долгий день вне дома, я кладу их в пластиковый контейнер или герметичную сумку. Это часть моего образа жизни, и я не собираюсь изменять своим привычкам ради кого-то" — делится Андреа.

По ее словам, большинство ее спутников понимают ее приверженность фитнесу, а иногда даже находят это забавным.

"На свидания меня приглашают снова и снова, так что, похоже, мое меню никого не отпугивает", — шутит она.

Модель съедает 5400 яиц в год Фото: Instargam/@andrea__sunshinee

Андреа решила отказаться от протеиновых коктейлей и других искусственных источников белка, выбрав натуральные продукты. Теперь яйца присутствуют в ее рационе трижды в день: на завтрак, после тренировки и перед сном.

"Во время менопаузы у меня были проблемы с желудком, такие как вздутие и кислотность. Я удвоила количество яиц в своем рационе, и это оказалось отличным решением", — рассказывает она. Теперь яйца присутствуют в ее рационе трижды в день: на завтрак, после тренировки и перед сном.

Интересно, что Андреа предпочитает есть преимущественно белки, чтобы снизить калорийность блюд.

"Желтки я ем реже, так как они более жирные. Но яйца все равно остаются доступным и универсальным продуктом по сравнению с мясом", — добавляет она.

Андреа предпочитает есть преимущественно белки, чтобы снизить калорийность блюд Фото: Instargam/@andrea__sunshinee

Ежегодно на покупку яиц Андреа тратит около 2700 фунтов стерлингов. Несмотря на столь большой объем потребления, она утверждает, что у нее никогда не возникало неприятных ситуаций, связанных с запахом или другими побочными эффектами.

"Если вы пьете достаточно воды — три литра в день, правильно питаетесь и употребляете пробиотики, проблем не будет", — уверяет она.

Андреа активно делится своими достижениями и распорядком дня в социальных сетях. Люди восхищаются ее фотографиями, а некоторые даже не верят, что ей 55 лет. Благодаря своему свежему и подтянутому внешнему виду, ее часто принимают за сестру ее 28-летней дочери. Однако популярность имеет и обратную сторону. Андреа сталкивается с троллями, которые критикуют ее за "мужские" мышцы, но это ее не беспокоит.

"Я люблю свое тело. Все, что я делаю, направлено на то, чтобы быть здоровой и счастливой", — добавляет модель.

Помимо тренировок, которые занимают у нее до восьми часов в день, и любви к яйцам, Саншайн практикует голую йогу, что, по ее словам, также помогает поддерживать молодость и внутренний баланс.

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