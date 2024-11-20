5400 яєць на рік і жодного м'яса: як модель бореться зі старінням (фото)

Андреа Саншайн стверджує, що її незвичайна дієта і підхід до життя допоможуть кожному залишатися у відмінній формі в будь-якому віці.

Андреа Саншайн, 55-річна фітнес-модель, лайф-коуч і запалющий приклад для своїх передплатників з Лондона, розповідає, що її секрет здоров'я, фізичної форми й молодості криється в унікальному раціоні. Жінка щодня з'їдає 15 яєць, що в підсумку становить 5400 яєць на рік. Про це пише Daily Record.

Цей високобілковий режим допомагає їй зберігати енергію, підтягнуте тіло та ідеальний рівень холестерину, як стверджує сама Андреа.

"Я завжди беру яйця з собою, куди б не йшла — навіть на побачення. Якщо на мене чекає довгий день поза домом, я кладу їх у пластиковий контейнер або герметичну сумку. Це частина мого способу життя, і я не збираюся змінювати свої звички заради когось", — ділиться Андреа.

За її словами, більшість її супутників розуміють її прихильність до фітнесу, а іноді навіть знаходять це кумедним.

"На побачення мене запрошують знову і знову, тож, схоже, моє меню нікого не відлякує", — жартує вона.

Модель з'їдає 5400 яєць на рік Фото: Instargam/@andrea__sunshinee

Андреа вирішила відмовитися від протеїнових коктейлів та інших штучних джерел білка, обравши натуральні продукти. Тепер яйця присутні в її раціоні тричі на день: на сніданок, після тренування і перед сном.

"Під час менопаузи у мене були проблеми зі шлунком, як-от здуття і кислотність. Я подвоїла кількість яєць у своєму раціоні, і це виявилося чудовим рішенням", — розповідає вона. Тепер яйця присутні в її раціоні тричі на день: на сніданок, після тренування і перед сном.

Цікаво, що Андреа воліє їсти переважно білки, щоб знизити калорійність страв.

"Жовтки я їм рідше, оскільки вони жирніші. Але яйця все одно залишаються доступним і універсальним продуктом порівняно з м'ясом", — додає вона.

Андреа воліє їсти переважно білки, щоб знизити калорійність страв Фото: Instargam/@andrea__sunshinee

Щорічно на купівлю яєць Андреа витрачає близько 2700 фунтів стерлінгів. Попри такий великий обсяг споживання, вона стверджує, що у неї ніколи не виникало неприємних ситуацій, пов'язаних із запахом або іншими побічними ефектами.

"Якщо ви п'єте достатньо води — три літри на день, правильно харчуєтеся і вживаєте пробіотики, проблем не буде", — запевняє вона.

Андреа активно ділиться своїми досягненнями й розпорядком дня в соціальних мережах. Люди захоплюються її фотографіями, а деякі навіть не вірять, що їй 55 років. Завдяки своєму свіжому та підтягнутому зовнішньому вигляду, її часто приймають за сестру її 28-річної доньки. Однак популярність має і зворотний бік. Андреа стикається з тролями, які критикують її за "чоловічі" м'язи, але це її не турбує.

"Я люблю своє тіло. Все, що я роблю, спрямоване на те, щоб бути здоровою і щасливою", — додає модель.

Крім тренувань, які займають у неї до восьми годин на день, і любові до яєць, Саншайн практикує голу йогу, що, за її словами, також допомагає підтримувати молодість і внутрішній баланс.

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