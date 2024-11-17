Рекомендации неправильны: ученые разрушили "плохое" представление о холестерине в яйцах

Последние исследования ставят под сомнение сложившееся десятилетиями представление о том, что яйца — основной продукт питания, богатый холестерином, — вредны для здоровья.

Исследование Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) предоставило доказательства того, что умеренное потребление яиц может даже иметь когнитивные преимущества. Проанализировав данные о состоянии здоровья 890 взрослых, исследователи обнаружили, что употребление от двух до четырех яиц в неделю приводит к снижению уровня холестерина в крови и, в некоторых случаях, к улучшению когнитивных функций, пишет Science Alert.

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В исследовании изучались данные долгосрочного исследования старения, начатого в 1988 году, в ходе которого изучались показатели когнитивного здоровья взрослых в возрасте 40 лет и старше в течение четырех лет. Среди 531 женщины, употреблявшей больше яиц, наблюдалось меньшее снижение уровня кратковременной и долговременной памяти. У мужчин, согласно отдельному набору данных, повышенное потребление яиц было связано с лучшими результатами когнитивных тестов, хотя эта связь варьировалась в разных когортах, что указывает на другие влияющие факторы.

Исследователи в области общественного здравоохранения Донна Криц-Сильверштейн и Рики Беттенкорт пояснили: "Несмотря на высокий уровень холестерина в рационе, яйца не оказывают пагубного влияния и даже могут способствовать сохранению когнитивных функций с течением времени". Это противоречит традиционным диетическим рекомендациям — употреблению продуктов с высоким содержанием холестерина, включая яйца, масло и сливки, из-за опасений по поводу риска для здоровья сердечно-сосудистой системы. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что насыщенные жиры, сахар и натрий могут быть более значимыми факторами, способствующими образованию бляшек в артериях, чем холестерин в рационе.

Яйца, в частности, являются исключением из общего правила, связывающего богатые холестерином продукты с сердечно-сосудистыми проблемами. Они содержат мало насыщенных жиров, богаты белком и насыщены такими питательными веществами, как каротиноиды, улучшающие когнитивные способности, и холин, необходимый для синтеза нейротрансмиттеров. Эти свойства могут объяснить связь между потреблением яиц и когнитивным здоровьем. Однако для полного понимания этих связей и лежащих в их основе биологических механизмов необходимы дополнительные исследования.

Данное исследование вносит вклад в более широкую переоценку роли холестерина в питании для здоровья, согласуясь с результатами других недавних исследований. Например, мета-анализ, опубликованный в 2020 году в American Journal of Clinical Nutrition, показал отсутствие устойчивой связи между умеренным потреблением яиц и сердечно-сосудистыми заболеваниями в большинстве популяций. Понимание таких нюансов крайне важно, поскольку диетические рекомендации развиваются с учетом современных научных данных.

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