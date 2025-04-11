Пасхальный бум: цены на яйца в Украине уже взлетели до 100 грн

В Украине зафиксирован рост цен на яйца. Всего за месяц — с января по февраль — стоимость яиц увеличилась на 3,5%, а в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 1,8%.

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Об этом сообщает "Минфин".

Согласно ценовому мониторингу Минфина, рост стоимости яиц в розничной продаже оказался выше данных официальной статистики. Так, десяток куриных яиц "Наседка" категории С1 подорожал с 60,97 грн на 1 февраля до 74,68 грн на 1 марта. Яйца бренда "Ясенсвит" за тот же период выросли в цене с 70,78 до 73,83 грн за десяток. Некоторые торговые марки уже предлагают яйца по цене свыше 100 грн за десять штук.

Официальная статистика за март пока не опубликована, однако, по данным "Минфина", стоимость десятка яиц "Наседка" на 1 апреля достигла 79,6 грн, а цена на яйца "Ясенсвит" в отдельных супермаркетах выросла до 78,2 грн.

Примечательно, что это происходит в период православного поста, когда цены на яйца обычно снижаются. По прогнозам экспертов, к Пасхе, которая в этом году выпадает на 20 апреля, возможен очередной скачок цен — до 10%. Одной из основных причин подорожания специалисты называют активный экспорт украинской продукции, особенно в Европу. При этом некоторые страны ЕС, в свою очередь, нарастили поставки яиц в США, где сейчас наблюдается острый дефицит.

Минфин попытался разобраться, почему яйца в Украине стали буквально "золотыми". В прошлом году на внутреннем рынке наблюдались настоящие ценовые качели. Так, перед Пасхой продавцы не спешили повышать цены, ссылаясь на переизбыток продукции. Изобилие продолжалось все лето, однако уже в августе 2024 года, по данным Госстата, яйца подорожали на 7% — в среднем на 2 гривны за десяток.

При этом, как объяснял "Минфину" глава Союза птицеводов Сергей Карпенко, цены реализации на тот момент все равно были чуть ли не на уровне себестоимости, поскольку зерновые подорожали на 50%, шрот – на 40%, плюс – взлетели тарифы на электроэнергию и топливо.

В ноябре и декабре производство яиц значительно возросло, в то время как экспорт наоборот замедлился. По мнению Карпенко, это привело к переполнению внутреннего рынка и усилению конкуренции среди продавцов. В результате, в декабре на полках магазинов появились товары со скидками. А в январе 2025 года, согласно данным Госстата, цена на яйца снизилась на рекордные 23,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Но с февраля снова началось подорожание.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал "Минфину", что в последнее время снова подорожали корма, плюс птицеводы вынуждены были увеличить расходы на содержание птицы зимой (нужно обогревать помещение). Это стало одной из причин удорожания яиц в рознице.

"70% в себестоимости производства яиц это комбикорма, а кукурузы осталось не так много, и до нового урожая дешеветь она точно не будет. Кроме того, по карманам птицеводов сильно сказывается повышение цен на энергоносители — электричество и газ", — пояснил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Ранее стало известно, что в апреле украинцев ждут великие постные дни, праздники в честь святых и, конечно, светлая Пасха — главное событие православного календаря.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно хранить куличи и крашанки, чтобы они не портились.