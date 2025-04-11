Великодній бум: ціни на яйця в Україні вже злетіли до 100 грн

В Україні зафіксовано зростання цін на яйця. Загалом за місяць — із січня по лютий — вартість яєць збільшилася на 3,5%, а порівняно з тим самим періодом минулого року — на 1,8%.

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Про це повідомляє "Мінфін".

Згідно з ціновим моніторингом Мінфіну, зростання вартості яєць у роздрібному продажі виявилося вищим за дані офіційної статистики. Так, десяток курячих яєць "Квочка" категорії С1 подорожчав з 60,97 грн на 1 лютого до 74,68 грн на 1 березня. Яйця бренду "Ясенсвіт" за той самий період зросли в ціні з 70,78 до 73,83 грн за десяток. Деякі торгові марки вже пропонують яйця за ціною понад 100 грн за десять штук.

Офіційної статистики за березень поки що не опубліковано, проте, за даними "Мінфіну", вартість десятка яєць "Квочка" на 1 квітня сягнула 79,6 грн, а ціна на яйця "Ясенсвіт" в окремих супермаркетах зросла до 78,2 грн.

Примітно, що це відбувається в період православного посту, коли ціни на яйця зазвичай знижуються. За прогнозами експертів, до Великодня, який цього року випадає на 20 квітня, можливий черговий стрибок цін — до 10%. Однією з основних причин подорожчання фахівці називають активний експорт української продукції, особливо в Європу. При цьому деякі країни ЄС, своєю чергою, наростили поставки яєць у США, де зараз спостерігається гострий дефіцит.

Мінфін спробував розібратися, чому яйця в Україні стали буквально "золотими". Торік на внутрішньому ринку спостерігалися справжні цінові гойдалки. Так, перед Великоднем продавці не поспішали підвищувати ціни, посилаючись на надлишок продукції. Достаток тривав усе літо, проте вже в серпні 2024 року, за даними Держстату, яйця подорожчали на 7% — у середньому на 2 гривні за десяток.

При цьому, як пояснював "Мінфіну" голова Спілки птахівників Сергій Карпенко, ціни реалізації на той момент все одно були ледве не на рівні собівартості, оскільки зернові подорожчали на 50%, шрот — на 40%, плюс — злетіли тарифи на електроенергію і паливо.

У листопаді та грудні виробництво яєць значно зросло, тоді як експорт навпаки сповільнився. На думку Карпенка, це призвело до переповнення внутрішнього ринку і посилення конкуренції серед продавців. У результаті, у грудні на полицях магазинів з'явилися товари зі знижками. А в січні 2025 року, згідно з даними Держстату, ціна на яйця знизилася на рекордні 23,1% порівняно з попереднім місяцем.

Але з лютого знову почалося подорожчання.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів "Мінфіну", що останнім часом знову подорожчали корми, плюс птахівники змушені були збільшити витрати на утримання птиці взимку (потрібно обігрівати приміщення). Це стало однією з причин подорожчання яєць у роздробі.

"70% у собівартості виробництва яєць це комбікорми, а кукурудзи залишилося не так багато, і до нового врожаю дешевшати вона точно не буде. Крім того, по кишенях птахівників сильно позначається підвищення цін на енергоносії — електрику і газ", — пояснив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Раніше стало відомо, що у квітні на українців чекають великі пісні дні, свята на честь святих і, звісно, світлий Великдень — головна подія православного календаря.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як правильно зберігати паски і крашанки, щоб вони не псувалися.