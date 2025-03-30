Вербна неділя та Великдень: церковний календар на квітень 2025 року

Вербну неділю відзначатимемо 13 квітня, а світле свято Великодня — 20 квітня. Які ще дати церковних свят у квітні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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У квітні на нас чекають великі пісні дні, свята на честь святих і, звичайно, світлий Великдень — головна подія православного календаря. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у квітні 2025 року.

Календар церковних свят на квітень 2025 року:

1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;

2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;

3 квітня — преподобного Микити сповідника; мучениці Теодозії, діви;

4 квітня — преподобних Іосифа Піснописця і Юрія з Малеї;

5 квітня — святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;

6 квітня — святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;

7 квітня — святого преподобного Юрія Мелітійського;

8 квітня — святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;

9 квітня — святого мученика Євпсихія;

10 квітня — святих мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помплія і 36 інших;

11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;

12 квітня — Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського;

13 квітня — Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;

14 квітня — святого сповідника Мартіна, Папи Римського;

15 квітня — святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;

16 квітня — святих мучениць Агафії, Ірини та Хіонії;

17 квітня — святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;

18 квітня — святого преподобного Іоанна, учня святого Григорія Декаполіта;

19 квітня — святого преподобного Іоанна Печерника;

20 квітня — Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Тріхіни;

21 квітня — святого священномученика Януарія та інших;

22 квітня — святих преподобних Теодора Сікеота і Віталія;

23 квітня — святого великомученика Юрія Побідоносця;

24 квітня — святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;

25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка;

26 квітня — святого священномученика Василя, єпископа Амасійського;

27 квітня — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;

28 квітня — святих мучеників Максима і Дади;

29 квітня — святих дев'яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;

30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.

Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2025 року