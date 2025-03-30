Вербна неділя та Великдень: церковний календар на квітень 2025 року
Вербну неділю відзначатимемо 13 квітня, а світле свято Великодня — 20 квітня. Які ще дати церковних свят у квітні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
У квітні на нас чекають великі пісні дні, свята на честь святих і, звичайно, світлий Великдень — головна подія православного календаря. Фокус підготував повний список церковних свят на кожен день у квітні 2025 року.
Календар церковних свят на квітень 2025 року:
1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
2 квітня — преподобного Тита Чудотворця;
3 квітня — преподобного Микити сповідника; мучениці Теодозії, діви;
4 квітня — преподобних Іосифа Піснописця і Юрія з Малеї;
5 квітня — святих мучеників Теодула, Агатопода та інших;
6 квітня — святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського;
7 квітня — святого преподобного Юрія Мелітійського;
8 квітня — святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших;
9 квітня — святого мученика Євпсихія;
10 квітня — святих мучеників Терентія, Африкана, Максима, Помплія і 36 інших;
11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського;
12 квітня — Лазарева субота; преподобного сповідника Василія, єпископа Парійського;
13 квітня — Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); святого священномученика Артемона;
14 квітня — святого сповідника Мартіна, Папи Римського;
15 квітня — святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима;
16 квітня — святих мучениць Агафії, Ірини та Хіонії;
17 квітня — святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського;
18 квітня — святого преподобного Іоанна, учня святого Григорія Декаполіта;
19 квітня — святого преподобного Іоанна Печерника;
20 квітня — Великдень (Світле Христове Воскресіння); святого преподобного Теодора Тріхіни;
21 квітня — святого священномученика Януарія та інших;
22 квітня — святих преподобних Теодора Сікеота і Віталія;
23 квітня — святого великомученика Юрія Побідоносця;
24 квітня — святого мученика Сави Стратилата і з ним 70 воїнів;
25 квітня — святого апостола і євангеліста Марка;
26 квітня — святого священномученика Василя, єпископа Амасійського;
27 квітня — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського;
28 квітня — святих мучеників Максима і Дади;
29 квітня — святих дев'яти мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона;
30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
Також Фокус писав календар церковних свят на квітень 2025 року