Благовіщення і Великий піст: церковний календар на березень 2025 року
Благовіщення відзначатимемо 25 березня, Початок Великого посту — 18 березня. Які ще дати церковних свят у березні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на березень 2025 року:
1 березня — святий преподобної мучениці Євдокії;
2 березня — святого священномученика Феодота, єпископа Кіренейського;
3 березня — Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;
4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані;
5 березня — святого мученика Конона;
6 березня — святих 42 мучеників Аморійських;
7 березня — святих священномучеників Василя, Єфрема, Капітона та інших;
8 березня — святого преподобного сповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;
9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;
10 березня — святих мучеників Кіндрата, Кипріана та інших;
11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
12 березня — святого преподобного сповідника Теофана Сігріанського; святого папи Григорія;
13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;
14 березня — святого преподобного Венедикта;
15 березня — святих мучеників Агалія та шістьох інших;
16 березня — святих мучеників Савіна і Папи;
17 березня — Прощення; святого преподобного Олексія, людини Божої;
18 березня — Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила;
19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;
20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;
21 березня — святого преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського;
22 березня — святого священномученика Василя Анкірського;
23 березня — святого преподобного мученика Никона і його учнів;
24 березня — святого преподобного Захарії;
25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
26 березня — собор архангела Гавриїла;
27 березня — святої мучениці Матрони;
28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;
29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила;
30 березня — святого преподобного Іоанна Ліствичника;
31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.
Також Фокус писав календар церковних свят на лютий 2024 року