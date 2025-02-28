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Благовіщення і Великий піст: церковний календар на березень 2025 року

Фото: pixabay.com

Благовіщення відзначатимемо 25 березня, Початок Великого посту — 18 березня. Які ще дати церковних свят у березні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на березень 2025 року:

1 березня — святий преподобної мучениці Євдокії;

2 березня — святого священномученика Феодота, єпископа Кіренейського;

3 березня — Про блудного сина; святих мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска;

4 березня — святого преподобного Герасима, що в Йордані;

5 березня — святого мученика Конона;

6 березня — святих 42 мучеників Аморійських;

7 березня — святих священномучеників Василя, Єфрема, Капітона та інших;

8 березня — святого преподобного сповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського;

9 березня — святих 40 мучеників Севастійських;

10 березня — святих мучеників Кіндрата, Кипріана та інших;

11 березня — святого Софронія, патріарха Єрусалимського;

12 березня — святого преподобного сповідника Теофана Сігріанського; святого папи Григорія;

13 березня — перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;

14 березня — святого преподобного Венедикта;

15 березня — святих мучеників Агалія та шістьох інших;

16 березня — святих мучеників Савіна і Папи;

17 березня — Прощення; святого преподобного Олексія, людини Божої;

18 березня — Початок Великого посту; святого архієпископа Кирила;

19 березня — святих мучеників Хризанта і Дарії;

20 березня — святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави;

21 березня — святого преподобного сповідника Якова, єпископа Катанського;

22 березня — святого священномученика Василя Анкірського;

23 березня — святого преподобного мученика Никона і його учнів;

24 березня — святого преподобного Захарії;

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня — собор архангела Гавриїла;

27 березня — святої мучениці Матрони;

28 березня — святого преподобного Іларіона Нового; святого преподобного Стефана;

29 березня — святих священномучеників Марка і Кирила;

30 березня — святого преподобного Іоанна Ліствичника;

31 березня — святого преподобного Іпатія, єпископа.

Також Фокус писав календар церковних свят на лютий 2024 року