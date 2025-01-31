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Стрітення Господнє і обрітення глави Іоанна Хрестителя: церковний календар на лютий 2025 року

Фото: Вiкiпедiя

Стрітення Господнє відзначатимемо 2 лютого, обрітення глави Іоанна Хрестителя — 24 лютого. Які ще дати церковних свят у січні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на лютий 2025 року:

1 лютого — святого мученика Трифона;

2 лютого — Стрітення Господнє;

3 лютого — святих Симеона Богоприїмця та Анни Пророчиці;

4 лютого — святого преподобного Ісидора Пілусіотського;

5 лютого — святої мучениці Агафії;

6 лютого — святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;

7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;

8 лютого — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії;

9 лютого — святого мученика Никифора;

10 лютого — святого мученика Харлампія;

11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;

12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

13 лютого — святого преподобного Мартініана;

14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія;

15 лютого — святого апостола Онисима;

16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;

17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;

18 лютого — Тиждень про Закхея; святого Лева, папи римського;

19 лютого — святого апостола Архипа;

20 лютого — святого преподобного Лева, єпископа Катанського;

21 лютого — святого преподобного Тимофія; святого Євстафія, архієпископа Антіохійського;

22 лютого — обрітення мощей святих мучеників, що в Євгенії;

23 лютого — святого священномученика Полікарпа;

24 лютого — перше і друге обрітення глави Іоанна Хрестителя;

25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;

26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;

27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта;

28 лютого — святого преподобного сповідника Василя, посланця Прокопова.

Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2024 року