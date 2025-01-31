Стрітення Господнє і обрітення глави Іоанна Хрестителя: церковний календар на лютий 2025 року
Стрітення Господнє відзначатимемо 2 лютого, обрітення глави Іоанна Хрестителя — 24 лютого. Які ще дати церковних свят у січні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на лютий 2025 року:
1 лютого — святого мученика Трифона;
2 лютого — Стрітення Господнє;
3 лютого — святих Симеона Богоприїмця та Анни Пророчиці;
4 лютого — святого преподобного Ісидора Пілусіотського;
5 лютого — святої мучениці Агафії;
6 лютого — святого преподобного Вукола, святого священномученика Сілвана;
7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
8 лютого — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарії;
9 лютого — святого мученика Никифора;
10 лютого — святого мученика Харлампія;
11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;
12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
13 лютого — святого преподобного Мартініана;
14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила; святого преподобного Авксентія;
15 лютого — святого апостола Онисима;
16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
17 лютого — святого великомученика Теодора Тирона; святої великомучениці Маріани;
18 лютого — Тиждень про Закхея; святого Лева, папи римського;
19 лютого — святого апостола Архипа;
20 лютого — святого преподобного Лева, єпископа Катанського;
21 лютого — святого преподобного Тимофія; святого Євстафія, архієпископа Антіохійського;
22 лютого — обрітення мощей святих мучеників, що в Євгенії;
23 лютого — святого священномученика Полікарпа;
24 лютого — перше і друге обрітення глави Іоанна Хрестителя;
25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;
26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;
27 лютого — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта;
28 лютого — святого преподобного сповідника Василя, посланця Прокопова.
Також Фокус писав календар церковних свят на січень 2024 року