Хрещення Господнє і Собор Трьох святих: календар церковних свят на січень 2025 року

Хрещення Господнє відзначатимемо 6 січня, а Собор Трьох Святих — 30 січня. Які ще дати церковних свят у січні 2025 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на січень 2025 року:

1 січня — Обрізання Господнє, святителя Василія Великого, преподобного Амфілохія Почаївського.

2 січня — преподобного Серафима Саровського, преподобного Сильвестра Києво-Печерського.

3 січня — святого пророка Малахії, святого мученика Гордія.

4 січня — собор 70-ти апостолів, преподобного Ахілли, диякона Києво-Печерського.

5 січня — Водохресний святвечір, пророка Михея.

6 січня — Хрещення Господнє.

7 січня — Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

8 січня — преподобних Григорія чудотворця і Григорія затворника Печерських.

9 січня — мученика Полієвкта, преподобного Євстратія, чудотворця.

10 січня — святителя Григорія Ніського, преподобного Маркіана Константинопольського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського.

11 січня — преподобного Феодосія Великого.

12 січня — мучениці Татіани Римської, святителя Сави I, архієпископа Сербського.

13 січня — мучеників Єрміла і Стратоніка, мученика Петра Анійського.

14 січня — рівноапостольної Ніни, просвітительки Грузії.

15 січня — преподобного Іоанна Кущника, преподобного Павла Фівейського.

16 січня — поклоніння чесним веригам апостола Петра.

17 січня — преподобного Антонія Великого.

18 січня — святителів Афанасія Великого і Кирила, архієпископів Олександрійських.

19 січня — преподобного Макарія Великого, Єгипетського, преподобного Макарія, постника Києво-Печерського, преподобного Макарія Печерського, диякона, преподобного Лаврентія Чернігівського.

20 січня — преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника і Лаврентія затворника Києво-Печерських, мучеників Інни, Пінни і Римми.

21 січня — преподобного Максима сповідника, мучеників Євгена, Кандида, Валеріана і Акіли, мученика Неофіта Нікейського.

22 січня — святого апостола від 70-ти Тимофія, преподобномученика Анастасія Персянина, преподобномученика Анастасія Печерського, диякона.

23 січня — священномученика Климента, єпископа Анкірського і мученика Агафангела Римлянина.

24 січня — преподобної Ксенії.

25 січня — святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського.

26 січня — преподобних Ксенофонта Константинопольського, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Іоанна.

27 січня — перенесення мощей святителя Іоанна Златоустого.

28 січня — преподобного Єфрема Сиріна, преподобного Єфрема Новоторзького, преподобного Єфрема Печерського.

29 січня — перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія, затворника Печерського.

30 січня — Собор вселенських учителів і святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого (Трьох святих), преподобного Зинона, пісника Печерського.

31 січня — святителя Микити, затворника Києво-Печерського, безсрібників мучеників Кіра та Іоанна, і з ними мучениці Афанасії та дочок її: Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

Також Фокус писав календар церковних свят на грудень 2024 року