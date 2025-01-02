Крещение Господне и Собор Трех святых: календарь церковных праздников на январь 2025 года

Крещение Господне будем отмечать 6 января, а Собор Трех Святых — 30 января. Какие еще даты церковных праздников в январе 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на январь 2025 года:

1 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.

2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.

3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.

4 января — собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.

5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.

6 января — Крещение Господне.

7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 января — преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.

10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.

11 января — преподобного Феодосия Великого.

12 января — мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.

13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.

14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.

16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.

17 января — преподобного Антония Великого.

18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.

19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.

20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.

21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.

22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.

23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.

24 января — преподобной Ксении.

25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.

26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.

27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.

28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.

29 января — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.

30 января — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых), преподобного Зинона, постника Печерского.

31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

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