Крещение Господне и Собор Трех святых: календарь церковных праздников на январь 2025 года
Крещение Господне будем отмечать 6 января, а Собор Трех Святых — 30 января. Какие еще даты церковных праздников в январе 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на январь 2025 года:
1 января - Обрезание Господне, святителя Василия Великого, преподобного Амфилохия Почаевского.
2 января — преподобного Серафима Саровского, преподобного Сильвестра Киево-Печерского.
3 января — святого пророка Малахии, святого мученика Гордия.
4 января — собор 70-ти апостолов, преподобного Ахиллы, диакона Киево-Печерского.
5 января — Крещенский сочельник, пророка Михея.
6 января — Крещение Господне.
7 января — Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8 января — преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.
9 января — мученика Полиевкта, преподобного Евстратия, чудотворца.
10 января — святителя Григория Нисского, преподобного Маркиана Константинопольского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского.
11 января — преподобного Феодосия Великого.
12 января — мученицы Татианы Римской, святителя Саввы I, архиепископа Сербского.
13 января — мучеников Ермила и Стратоника, мученика Петра Анийского.
14 января — равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
15 января — преподобного Иоанна Кущника, преподобного Павла Фивейского.
16 января — поклонение честным веригам апостола Петра.
17 января — преподобного Антония Великого.
18 января — святителей Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов Александрийских.
19 января — преподобного Макария Великого, Египетского, преподобного Макария, постника Киево-Печерского, преподобного Макария Печерского, диакона, преподобного Лаврентия Черниговского.
20 января — преподобного Евфимия Великого, преподобного Евфимия схимника и Лаврентия затворника Киево-Печерских, мучеников Инны, Пинны и Риммы.
21 января — преподобного Максима исповедника, мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы, мученика Неофита Никейского.
22 января — святого апостола от 70-ти Тимофея, преподобномученика Анастасия Персянина, преподобномученика Анастасия Печерского, диакона.
23 января — священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина.
24 января — преподобной Ксении.
25 января — святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского.
26 января — преподобных Ксенофонта Константинопольского, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна.
27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоустого.
28 января — преподобного Ефрема Сирина, преподобного Ефрема Новоторжского, преподобного Ефрема Печерского.
29 января — перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца, святителя Лаврентия, затворника Печерского.
30 января — Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трех святых), преподобного Зинона, постника Печерского.
31 января — святителя Никиты, затворника Киево-Печерского, бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.
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