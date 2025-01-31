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Стретение Господне и обретение главы Иоанна Крестителя: церковный календарь на февраль 2025 года

Фото: Википедия

Стретение Господне будем отмечать 2 февраля, обретение главы Иоанна Крестителя — 24 февраля. Какие еще даты церковных праздников в январе 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на февраль 2025 года:

1 февраля – святого мученика Трифона;

2 февраля – Стретение Господне;

3 февраля – святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы;

4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;

5 февраля – святой мученицы Агафьи;

6 февраля – святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;

7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;

8 февраля – святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;

9 февраля – святого мученика Никифора;

10 февраля – святого мученика Харлампия;

11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;

12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

13 февраля – святого преподобного Мартиниана;

14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;

15 февраля – святого апостола Онисима;

16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;

17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;

18 февраля – Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;

19 февраля – святого апостола Архипа;

20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;

21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;

22 февраля – обретение мощей святых мучеников, что в Евгении;

23 февраля – святого священномученика Поликарпа;

24 февраля – первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя;

25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;

27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на январь 2024 года