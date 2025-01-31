Стретение Господне и обретение главы Иоанна Крестителя: церковный календарь на февраль 2025 года
Стретение Господне будем отмечать 2 февраля, обретение главы Иоанна Крестителя — 24 февраля. Какие еще даты церковных праздников в январе 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на февраль 2025 года:
1 февраля – святого мученика Трифона;
2 февраля – Стретение Господне;
3 февраля – святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы;
4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
5 февраля – святой мученицы Агафьи;
6 февраля – святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана;
7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;
8 февраля – святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии;
9 февраля – святого мученика Никифора;
10 февраля – святого мученика Харлампия;
11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;
12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;
15 февраля – святого апостола Онисима;
16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
18 февраля – Неделя о Закхее; святого Льва, папы римского;
19 февраля – святого апостола Архипа;
20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;
21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского;
22 февраля – обретение мощей святых мучеников, что в Евгении;
23 февраля – святого священномученика Поликарпа;
24 февраля – первое и второе обретение главы Иоанна Крестителя;
25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;
27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.
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