Благовещение и Великий пост: церковный календарь на март 2025 года
Благовещение будем отмечать 25 марта, Начало Великого поста — 18 марта. Какие еще даты церковных праздников в марте 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на март 2025 года:
1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;
2 марта – святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;
3 марта – О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
4 марта – святого преподобного Герасима, что в Иордане;
5 марта – святого мученика Конона;
6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;
7 марта – святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;
8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;
10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого папы Григория;
13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
14 марта – святого преподобного Венедикта;
15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;
16 марта – святых мучеников Савина и Папы;
17 марта – Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божьего;
18 марта – Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;
19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;
20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
21 марта – святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;
23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;
24 марта – святого преподобного Захарии;
25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
26 марта – собор архангела Гавриила;
27 марта – святой мученицы Матроны;
28 марта – святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;
29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;
30 марта – святого преподобного Иоанна Лествичника;
31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.
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