Благовещение и Великий пост: церковный календарь на март 2025 года

Благовещение будем отмечать 25 марта, Начало Великого поста — 18 марта. Какие еще даты церковных праздников в марте 2025 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на март 2025 года:

1 марта – святой преподобной мученицы Евдокии;

2 марта – святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;

3 марта – О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта – святого преподобного Герасима, что в Иордане;

5 марта – святого мученика Конона;

6 марта – святых 42 мучеников Аморийских;

7 марта – святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитона и других;

8 марта – святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;

9 марта – святых 40 мучеников Севастийских;

10 марта – святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

11 марта – святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

12 марта – святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого папы Григория;

13 марта – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

14 марта – святого преподобного Венедикта;

15 марта – святых мучеников Агалия и шестерых других;

16 марта – святых мучеников Савина и Папы;

17 марта – Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божьего;

18 марта – Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;

19 марта – святых мучеников Хризанта и Дарии;

20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта – святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

22 марта – святого священномученика Василия Анкирского;

23 марта – святого преподобного мученика Никона и его учеников;

24 марта – святого преподобного Захарии;

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – собор архангела Гавриила;

27 марта – святой мученицы Матроны;

28 марта – святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана;

29 марта – святых священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта – святого преподобного Иоанна Лествичника;

31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.

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