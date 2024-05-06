Вопрос недели: как правильно хранить пасхальную выпечку, творожную пасху и крашанки

После Пасхи, как правило, остается множество куличей и крашанок. И как бы вам не нравился пасхальный кекс, его невозможно съесть за пару дней. И возникает вопрос, как сохранить их свежесть.

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Куличи (паски, или пасхи) выпекаются, или покупаются в конце Страстной недели, непосредственно перед Пасхой. В субботу, или пасхальное воскресение их относят в церковь, чтобы освятить. А вот едят все пасхальные лакомства в течение всей Пасхальной недели. И хочется, чтобы вкуснейшие куличи сохраняли свежесть в течение примерно 10 дней. То же касается и крашанок. Несмотря на их сакральный статус, это вареные вкрутую яйца и их надо правильно хранить, чтобы они не испортились. Фокус расскажет как.

Как хранить куличи

Самодельная пасхальная выпечка, как правило, хранится долго. Кулич домашней выпечки имеет корочку, которая защищает его и не дает быстро черстветь. Поэтому, выбирая паску в магазине, стоит обратить внимание на ее состав, чтобы он был максимально приближен к домашнему. Хороший состав кулича: мука, сахар, дрожжи, яйца, сливочное масло, сухофрукты.

Пасхальная выпечка Фото: Getty

Покупные и самодельные куличи нужно хранить примерно одинаково. Нужно выбрать для хранения темное место. Нельзя оставлять пасхальную выпечку вблизи батареи или плиты. Если при выпечке использовалась бумажная форма, то кулич можно оставить прямо в ней. Так он точно не зачерствеет.

Лучшие места для хранения пасхальной выпечки

В пакете. Обычный плотный пакет, лучше всего взять темный. Выпечку кладут в пакет и плотно оборачивают им, важно, чтобы внутри пакета осталось как можно меньше воздуха. Идеальный вариант — использовать пакет с зип-застежкой. Важный нюанс: в пакет надо класть полностью остывшую выпечку, иначе внутри образуется конденсат, мякиш размокнет и быстро заплесневеет.

В холодильнике. Можно положить куличи в холодильник. Предварительно выпечку нужно плотно обернуть несколькими слоями пищевой пленки. Желательно выбирать наименее влажное место в холодильнике и не класть его в ящик для хранения овощей.

В кастрюле. Куличи можно завернуть в плотную ткань и в пакет, а после этого убрать в эмалированную кастрюлю и накрыть крышкой.

Пропитать. Еще один способ: пропитать ромом или коньяком марлю, в несколько слоев завернуть кулич и положить в полиэтиленовый пакет — и в прохладное место. Так он останется свежим и неделю, и две.

Как хранить разрезанный кулич

Если вы уже разрезали пасхальную выпечку, то лучше всего съесть его как можно быстрее. Он начнет черстветь. В таком случае он все равно будет вкусным, но уже не таким мягким.

Храните разрезанный кулич на тарелке, завернув ее в полиэтиленовый пакет. Можно поставить ее в холодильник.

Как хранить творожную пасху

Это вкуснейшее лакомство готовится из творога, сливок и яиц. Все это скоропортящиеся продукты, так что храните творожную пасху в холодильнике и постарайтесь ее съесть в течение 1–2 дней.

Творожная пасха Фото: 1000.menu

Если в состав входят сырые яйца, то съесть ее желательно, как можно быстрее из-за риска размножения бактерий, таких как сальмонелла.

Как хранить крашанки

Вареные яйца необходимо хранить в холодильнике и употребить в течение одной недели. Красить яйца рекомендуется только пищевыми красителями. Оставлять их при комнатной температуре более 2 часов не рекомендуется, поскольку это увеличивает риск развития бактериальных заболеваний.

Крашанки Фото: УНИАН

Яйца, которые использовались в качестве украшения и были вне холодильника более 6 часов, лучше вообще не есть. Очищенные крашанки можно хранить в холодильнике до 48 часов. Так что лучше всего использовать их для салатов.

Вот некоторые рецепты, в которых можно использовать крашанки:

Блюда на Пасхальный стол: рецепт вкусных фаршированных яиц с грибами

Просто и очень вкусно: рецепт весеннего салата из редиски

На праздничный стол: рецепт классического салата из печени трески