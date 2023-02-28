Полезный картофель. Употребление картофельного сока помогает в борьбе с раком, — говорят ученые

Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с раком.

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Хотя 95 процентов сока состоит из воды, около половины из оставшихся 5 процентов составляют высокопитательные белки. Проводя лабораторные исследования для проверки воздействия сока на отдельные клетки, доктор Пшемыслав Ковальчевский и его команда из Познаньского университета наук о жизни обнаружили, что соединения, содержащиеся в соке, могут оказывать благотворное влияние на отдельные клетки. Это потенциально может помочь в лечении злокачественных образований и облегчить последствия химиотерапии, хотя требуется больше исследований, чтобы понять принцип действия соединений, пишет The First News.

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Создавая серию "продуктов питания", обогащенных ингредиентами из картофельного сока, продукты затем передавались людям. Доктор Ковальчевский сказал: "В настоящее время у нас есть макароны, хрустящие хлебцы, кукурузные чипсы, суп-пюре, а также паштет из свинины и колбаса. Мы отказались от сырья и добавили должным образом обработанный, концентрированный и высушенный картофельный сок. В течение нескольких недель волонтеры получали еду, приготовленную таким образом.

Ученые сообщили, что у принимающих сок из картофеля снизился уровень белка СРБ (с-реактивный белок), что является хорошим индикатором воспаления. Это означает, что данный сок действительно работает. Содержащиеся в нем соединения фактически уменьшают воспаление пищеварительной системы у людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Исследователи также обнаружили, что пищевые продукты из картофельного сока могут также оказывать цитотоксическое действие на клеточные линии рака желудочно-кишечного тракта, то есть они могут убивать раковые клетки и вести себя гораздо более мягко по отношению к здоровым клеткам кишечника. Это означает, что их использование в химиотерапии может снизить нагрузку и побочные эффекты лечения.

Однако ученые предполагают, что люди пока не начнут пить картофельный сок в больших количествах. Доктор Ковальчевский сказал: "Давайте помнить, что наш организм не переваривает сырой крахмал из картофеля. Поэтому, отжав сок, хорошо процедите его или подождите, пока крахмал осядет на дно стакана. Тогда можно осторожно перелить жидкость сверху в другой сосуд — она будет пригодна для питья".

Исследователи говорят, что необходимо больше узнать о механизме действия этих биологически активных соединений, потому что он еще полностью не объяснен. Если они точно узнают, как он работает, они смогут правильно приготовить и стандартизировать данный сок для массового потребителя.

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