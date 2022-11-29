Никакого подвоха. Ученые рассказали, как есть картофель и худеть не напрягаясь

Исследователи разжаловали картофель из списка "вредных продуктов" и теперь настаивают, что он способен помочь похудеть.

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Десятилетиями ученые и диетологи твердили, что тем, кто хочет похудеть, необходимо избегать продуктов с высоким содержанием углеводов. И вот все в миг перевернулось — теперь исследователи считают, что картофель может стать "секретным оружием" в борьбе с лишним весом, пишет Daily Mail.

Несмотря на то, что это может показаться странным — некая логика в таком заявлении есть. Исследователи отмечают, что все дело в том, что люди, как правило, съедают порцию одного и того же веса, независимо от того, сколько в ней содержится калорий. Вот тут то на помощь и приходит картофель.

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По словам соавтора исследования диетолога из Пеннингтонского центра биомедицинских исследований в Батон-Руж, профессора Кандиды Ребелло, действенный способ похудеть — использовать наши особенности, то есть тот факт, что мы, как правило, съедаем порции одинакового веса. Картофель плотный и богатый углеводами, в результате человек быстрее насыщается и не потребляет больше калорий, чем мог бы.

Известно, что на 100 г картофеля приходится около 80 ккал — это вдвое больше, чем в моркови или брокколи, однако значительно меньше, чем в рисе, макаронах или хлебе. Однако важно помнить, что способ приготовления конечно же играет роль — увы, не получится есть чипсы или жаренную картошку и худеть, но вот отказывать себе в пюре, вареном или печеном картофеле вовсе не стоит.

По словам Ребелло, добавляя в свой рацион более тяжелые продукты с более низкой калорийностью, мы способны уменьшить количество потребляемых калорий. В своем исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы не уменьшать порции испытуемым, а снизить их калорийность, добавив картофель.

В ходе исследования ученые адаптировали диету под индивидуальные потребности в калориях каждого испытуемого. Например, заменили некоторое количество мяса картофелем, ученые обнаружили, что реципиенты быстрее насыщались, а порой даже не доедали свои порции. По сути новое исследование показывает, что бороться с лишним весом можно без особых усилий.

В общей сложности в исследовании приняли участие 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет с избыточным весом, ожирением или предрасположенностью к диабету. Исследование продлилось 8 недель — все это время реципиенты получали на обед и ужин 85 г мяса или рыбы и 57 г картофеля или бобовых с хлебом, рисом или макаронами. Отметим, что обе диеты включали в себя большое количество овощей и фруктов, однако испытуемым предлагали заменить 40% доли мяса в рационе картофелем или бобовыми.

В ходе эксперимента те, кто ел картофель, употребляли его на обед и ужин в трех видах: пюре, запеченные в духовке дольки и картофельный салат. Результаты исследования показали, что обе диеты показали удивительно хорошие результаты, независимо от того, потребляли люди картофель и бобовые.

В среднем, те, чья диета включала картофель, похудели в среднем на 5,8 кг, а те, кто питался бобами — на 4 кг. Кроме того, в обоих группах наблюдалось улучшение резистентности к инсулину. По словам Ребелло, в своем исследовании им с коллегами удалось реабилитировать картофель в глазах худеющих и диетологов — во-первых, он не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови, во-вторых, картофель помогает похудеть.

Ранее Фокус писал о том, что приготовить идеальное картофельное пюре поможет физика — рецепт от дедушки Ньютона.