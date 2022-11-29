Ніякої каверзи. Вчені розповіли, як їсти картоплю і худнути не напрягаючись

Дослідники розжалували картоплю зі списку "шкідливих продуктів" і тепер наполягають, що вона здатна допомогти схуднути.

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Десятиліттями вчені та дієтологи твердили, що тим, хто хоче схуднути, необхідно уникати продуктів з високим вмістом вуглеводів. І ось все в мить перевернулося — тепер дослідники вважають, що картопля може стати "таємною зброєю" у боротьбі із зайвою вагою, пише Daily Mail.

Попри те, що це може здатися дивним, якась логіка в такій заяві є. Дослідники зазначають, що вся річ у тому, що люди, як правило, з'їдають порцію однієї й тієї ж ваги, незалежно від того, скільки в ній міститься калорій. Ось тут на допомогу і приходить картопля.

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За словами співавтора дослідження дієтолога з Пеннінгтонського центру біомедичних досліджень у Батон-Руж, професора Кандіди Ребелло, дієвий спосіб схуднути — використовувати наші особливості, тобто той факт, що ми, як правило, з'їдаємо порції однакової ваги. Картопля щільна і багата на вуглеводи, в результаті людина швидше насичується і не споживає більше калорій, ніж могла б.

Відомо, що на 100 г картоплі припадає близько 80 ккал — це вдвічі більше, ніж у моркві чи броколі, проте значно менше, ніж у рисі, макаронах чи хлібі. Однак важливо пам'ятати, що спосіб приготування звичайно ж відіграє роль — на жаль, не вийде їсти чіпси або смажену картоплю і худнути, але відмовляти собі в пюре, вареній або печеній картоплі зовсім не варто.

За словами Ребелло, додаючи до свого раціону важчі продукти з нижчою калорійністю, ми здатні зменшити кількість споживаних калорій. У своєму дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб не зменшувати порції випробуваним, а знизити їхню калорійність, додавши картопля.

У результаті дослідження вчені адаптували дієту під індивідуальні потреби у калоріях кожного випробуваного. Наприклад, замінивши м'ясо картоплею, вчені виявили, що реципієнти швидше насичувалися, а часом навіть не доїдали свої порції. По суті, нове дослідження показує, що боротися із зайвою вагою можна без особливих зусиль.

Загалом у дослідженні взяли участь 36 осіб віком від 18 до 60 років із надмірною вагою, ожирінням чи схильністю до діабету. Дослідження тривало 8 тижнів — весь цей час реципієнти отримували на обід та вечерю 85 г м'яса чи риби та 57 г картоплі, чи бобових із хлібом, рисом чи макаронами. Зазначимо, що обидві дієти включали велику кількість овочів і фруктів, проте піддослідним пропонували замінити 40% частки м'яса в раціоні картоплею або бобовими.

Під час експерименту ті, хто їв картоплю, вживали її на обід та вечерю у трьох видах: пюре, запечені в духовці часточки та картопляний салат. Результати дослідження показали, що обидві дієти показали напрочуд хороші результати, незалежно від того, споживали люди картопля та бобові.

У середньому ті, чия дієта включала картоплю, схудли в середньому на 5,8 кг, а ті, хто харчувався бобами — на 4 кг. Крім того, в обох групах спостерігалося покращення резистентності до інсуліну. За словами Ребелло, у своєму дослідженні їм з колегами вдалося реабілітувати картоплю в очах худнуть і дієтологів — по-перше, вона не впливає на рівень глюкози в крові, по-друге, картопля допомагає схуднути.

Раніше Фокус писав про те, що приготувати ідеальне картопляне пюре допоможе фізика — рецепт від дідуся Ньютона.