Корисна картопля. Вживання картопляного соку допомагає у боротьбі з раком, — кажуть вчені.

Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишківника і навіть у боротьбі з раком.

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Хоча 95 відсотків соку складається з води, близько половини з 5 відсотків, що залишилися, становлять високоживильні білки. Проводячи лабораторні дослідження для перевірки впливу соку на окремі клітини, доктор Пшемислав Ковальчевський та його команда з Познанського університету наук про життя виявили, що сполуки, що містяться в соку, можуть добре впливати на окремі клітини. Це потенційно може допомогти у лікуванні злоякісних утворень та полегшити наслідки хіміотерапії, хоча потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти принцип дії сполук, пише The First News.

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Створивши серію "продуктів харчування", збагачених інгредієнтами з картопляного соку, продукти потім передавалися людям. Лікар Ковальчевський сказав: "В даний момент у нас є макарони, хрусткі хлібці, кукурудзяні чіпси, суп-пюре, а також паштет зі свинини та ковбаса. Ми відмовилися від сировини і додали належним чином оброблений, концентрований та висушений картопляний сік. Протягом кількох тижнів волонтери отримували їжу, приготовлену в такий спосіб.

Вчені повідомили, що у сік, що приймають, з картоплі знизився рівень білка СРБ (з-реактивний білок), що є гарним індикатором запалення. Це означає, що цей сік справді працює. З'єднання, що містяться в ньому, фактично зменшують запалення травної системи у людей із запальними захворюваннями кишечника.

Дослідники також виявили, що харчові продукти з картопляного соку можуть надавати цитотоксичну дію на клітинні лінії раку шлунково-кишкового тракту, тобто вони можуть вбивати ракові клітини і поводитися набагато м'якше по відношенню до здорових клітин кишечника. Це означає, що їх використання в хіміотерапії може знизити навантаження та побічні ефекти лікування.

Проте вчені припускають, що люди поки що не почнуть пити картоплі у великих кількостях. Лікар Ковальчевський сказав: "Давайте пам'ятати, що наш організм не перетравлює сирий крохмаль із картоплі. Тому, віджавши сік, добре процідіть його або зачекайте, поки крохмаль осяде на дно склянки. Тоді можна обережно перелити рідину зверху в іншу посудину — вона буде придатна для пиття".

Дослідники кажуть, що необхідно більше дізнатися про механізм дії цих біологічно активних сполук, тому що він ще не пояснений. Якщо вони точно дізнаються, як він працює, вони зможуть правильно приготувати та стандартизувати цей сік для масового споживача.

Раніше Фокус писав про те, як правильно їсти картоплю і при цьому худнути. Дослідники виключили картоплю зі списку "шкідливих продуктів" і тепер наполягають, що вона здатна допомогти схуднути.