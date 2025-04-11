30-секундный тест покажет, насколько быстро вы стареете: как проверить

Самым верным признаком старения является потеря мобильности. Ученые говорят, что простой тест, который можно пройти дома, может показать, насколько молодым и сильным остается ваше тело.

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Об этом сообщает IFLScience.

Этот простой тест, по словам экспертов, занимает всего 30 секунд. Для того, чтобы его пройти понадобится стул с прямой спинкой и без подлокотников, а также секундомер. Запустив отсчет времени нужно будет всего лишь вставать и обратно садиться на стул. Необходимо подсчитать, сколько раз вы сможете сделать простое упражнение за 30 секунд.

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По словам ученых, это самый простой способ понять, насколько подвижными остаются нижние конечности, так как их активация включает работу множества важных мышцы.

"Это широко признанная оценка силы и устойчивости нижней части тела. Она используется специалистами в разных областях, такими как физиотерапевты и эрготерапевты. Тест можно использовать для измерения прогресса и активности пациента (где движения оцениваются по 10-балльной шкале), а также адаптировать для включения в прогрессивные реабилитационные упражнения и программы", — говорит остеопат Дин Гарланд.

Научный анализ такого простого теста показал, что он действительно показывает силу нажних конечностей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, средний ожидаемый балл для человека в возрасте от 60 до 64 лет составляет 14 для мужчины и 12 для женщины.

Ожидается, что этот балл будет снижаться по мере нашего старения, так для людей в возрасте от 85 до 89 лет норма составляет около 8 раз.

Ученые говорят, что даже если вы молоды, все равно стоит попробовать пройти тест, чтобы понять состояние своего тела.

Недавние исследования показали, насколько полезна ходьба для людей. К примеру, 4 тыс. шагов в день было достаточно для того, чтобы снизить риск смерти от любых причин. А 2337 шагов снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ученые выяснили, во сколько лет наступает "критический возраст" человека. После 44 дегенерация начинает быть заметной, а вот когда человек достигает возраста в 90 лет, скорость старения мозга уменьшается.