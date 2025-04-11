30-секундний тест покаже, наскільки швидко ви старієте: як перевірити

Найвірнішою ознакою старіння є втрата мобільності. Вчені кажуть, що простий тест, який можна пройти вдома, може показати, наскільки молодим і сильним залишається ваше тіло.

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Про це повідомляє IFLScience.

Цей простий тест, за словами експертів, займає всього 30 секунд. Для того, щоб його пройти знадобиться стілець із прямою спинкою і без підлокітників, а також секундомір. Запустивши відлік часу, потрібно буде всього лише вставати та назад сідати на стілець. Необхідно підрахувати, скільки разів ви зможете зробити просту вправу за 30 секунд.

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За словами вчених, це найпростіший спосіб зрозуміти, наскільки рухливими залишаються нижні кінцівки, адже їхня активація вмикає роботу безлічі важливих м'язів.

"Це широко визнана оцінка сили й стійкості нижньої частини тіла. Її використовують фахівці в різних галузях, такі як фізіотерапевти та ерготерапевти. Тест можна використовувати для вимірювання прогресу й активності пацієнта (де рухи оцінюються за 10-бальною шкалою), а також адаптувати для включення до прогресивних реабілітаційних вправ і програм", — каже остеопат Дін Гарланд.

Науковий аналіз такого простого тесту показав, що він справді показує силу нижніх кінцівок. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань, середній очікуваний бал для людини у віці від 60 до 64 років становить 14 для чоловіка і 12 для жінки.

Очікується, що цей бал знижуватиметься в міру нашого старіння, так для людей віком від 85 до 89 років норма становить близько 8 разів.

Вчені кажуть, що навіть якщо ви молоді, все одно варто спробувати пройти тест, щоб зрозуміти стан свого тіла.

Недавні дослідження показали, наскільки корисна ходьба для людей. Наприклад, 4 тис. кроків на день було достатньо для того, щоб знизити ризик смерті від будь-яких причин. А 2337 кроків знижують ризик серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, вчені з'ясували, у скільки років настає "критичний вік" людини. Після 44 дегенерація починає бути помітною, а от коли людина досягає віку в 90 років, швидкість старіння мозку зменшується.