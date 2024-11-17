Рекомендації неправильні: вчені зруйнували "погане" уявлення про холестерин у яйцях

Останні дослідження ставлять під сумнів сформоване десятиліттями уявлення про те, що яйця — основний продукт харчування, багатий на холестерин, — шкідливі для здоров'я.

Дослідження Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (UCSD) надало докази того, що помірне споживання яєць може навіть мати когнітивні переваги. Проаналізувавши дані про стан здоров'я 890 дорослих, дослідники виявили, що вживання від двох до чотирьох яєць на тиждень призводить до зниження рівня холестерину в крові і, в деяких випадках, до поліпшення когнітивних функцій, пише Science Alert.

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У дослідженні вивчали дані довгострокового дослідження старіння, розпочатого в 1988 році, під час якого вивчали показники когнітивного здоров'я дорослих у віці 40 років і старше протягом чотирьох років. Серед 531 жінки, яка вживала більше яєць, спостерігалося менше зниження рівня короткочасної та довготривалої пам'яті. У чоловіків, згідно з окремим набором даних, підвищене споживання яєць було пов'язане з кращими результатами когнітивних тестів, хоча цей зв'язок варіювався в різних когортах, що вказує на інші впливові фактори.

Дослідники в галузі громадської охорони здоров'я Донна Кріц-Сільверштейн і Рікі Беттенкорт пояснили: "Не дивлячись на високий рівень холестерину в раціоні, яйця не чинять згубного впливу та навіть можуть сприяти збереженню когнітивних функцій з плином часу". Це суперечить традиційним дієтичним рекомендаціям — вживання продуктів з високим вмістом холестерину, включно з яйцями, олією та вершками, через побоювання з приводу ризику для здоров'я серцево-судинної системи. Дані, що з'являються, свідчать про те, що насичені жири, цукор і натрій можуть бути більш значущими факторами, що сприяють утворенню бляшок в артеріях, ніж холестерин у раціоні.

Яйця, зокрема, є винятком із загального правила, що пов'язує багаті на холестерин продукти із серцево-судинними проблемами. Вони містять мало насичених жирів, багаті на білок і насичені такими поживними речовинами, як каротиноїди, що покращують когнітивні здібності, і холін, необхідний для синтезу нейротрансмітерів. Ці властивості можуть пояснити зв'язок між споживанням яєць і когнітивним здоров'ям. Однак для повного розуміння цих зв'язків і біологічних механізмів, що лежать в їхній основі, необхідні додаткові дослідження.

Це дослідження робить внесок у ширшу переоцінку ролі холестерину в харчуванні для здоров'я, узгоджуючись із результатами інших недавніх досліджень. Наприклад, мета-аналіз, опублікований 2020 року в American Journal of Clinical Nutrition, засвідчив відсутність стійкого зв'язку між помірним споживанням яєць і серцево-судинними захворюваннями в більшості популяцій. Розуміння таких нюансів вкрай важливе, оскільки дієтичні рекомендації розвиваються з урахуванням сучасних наукових даних.

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