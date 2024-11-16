Наввипередки зі смертю: вчені представили новий метод порятунку життя під час нападу акули

Акули є смертоносними хижаками, які нападають на людей не так часто. Але ті, кому не пощастило з ними зустрітися, мають усі шанси не пережити це. Однак нещодавно вчені розробили новий метод лікування, який має підвищити виживаність.

За останні два десятиліття кількість нападів акул у світі збільшилася на 23%, що створює нові проблеми для систем охорони здоров'я, покликаних реагувати на подібні надзвичайні ситуації, які часто закінчуються смертю. У недавньому дослідженні вчені запропонували новий комплексний протокол лікування, спрямований на зниження рівня смертності та задоволення багатогранних медичних потреб постраждалих, пише ScienceBlog.

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Дослідження, проведене під керівництвом Метью Левенсона з програми підготовки асистентів лікаря Університету Канісіус і опубліковане в журналі Open Journal of Emergency Medicine, виявило суттєві недоліки в наявних системах реагування. Вивчивши 463 джерела, Левенсон виявив, що відсутність стандартизованих протоколів надання долікарської допомоги робить постраждалих особливо вразливими перед ускладненнями, що загрожують життю, такими як гіповолемічний шок і сильна крововтрата.

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Ці недоліки особливо позначаються в "золоту годину", коли своєчасне втручання з найбільшою ймовірністю може врятувати життя. Центральним елементом дослідження є впровадження протоколу SHARC — спеціалізованої системи для служб швидкої медичної допомоги. Цей протокол визначає критерії переливання цільної крові в польових умовах — потенційно рятівний захід, що активується, коли в постраждалих спостерігається систолічний артеріальний тиск нижче 90 або сильна кровотеча.

Зосередившись на негайному заміщенні крові, протокол безпосередньо вирішує одну з основних причин смерті під час нападу акул — знекровлення. У дослідженні також розглядаються ризики, які часто не беруть до уваги, як-от бактеріальні інфекції, що переносяться морем такими видами, як Vibrio. Ці інфекції, на які часто не звертають уваги під час стандартної травматологічної допомоги, становлять серйозну загрозу для одужання жертв у довгостроковій перспективі. Однак протокол SHARC передбачає призначення антибіотиків у поєднанні з ципрофлоксацином або моксифлоксацином, цефалоспорином третього покоління та доксицикліном, щоб знизити ці ризики. Такий проактивний підхід забезпечує лікування інфекцій поряд із лікуванням фізичних травм.

Крім фізичних, дослідження підкреслює необхідність включення психологічної підтримки в процес відновлення. У жертв нападу акул висока ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу, тривоги і депресії. Протокол Левенсона передбачає проведення психологічних обстежень одразу після інциденту і через три місяці після виписки, що є значним кроком уперед у вирішенні проблем психічного здоров'я, які часто слідують за такими травматичними подіями.

Цей комплексний протокол може стати світовим стандартом у боротьбі з нападом акул. Охоплюючи нагальні медичні потреби, ризики зараження та довгострокову психологічну допомогу, він може значно покращити показники виживання та відновлення тисяч людей. Для медичних працівників і політиків протокол SHARC пропонує чіткий шлях до більш ефективного і співчутливого догляду за жертвами нападу акул, заявили автори.

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