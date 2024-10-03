Обдурила смерть. Синя акула чудесним чином вижила, коли її голову пронизав "меч"

Дослідники виявили, що в черепі тварини застряг дзьоб меч-риби, але це не вплинуло на її життя.

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Океан покриває понад 75% поверхні планети і є домівкою для величезної кількості тварин. Деякі з них живуть у мирі, а інші будують свої стосунки у форматі "жертва-хижак". Нещодавно рибальська бригада на півдні Албанії спіймала синю акулу, яка, схоже, зуміла обдурити смерть, пише IFLScience.

Рибалки займалися виловом тунця, коли несподівано впіймали синю акулу (Prionace glauca), голова якої була пронизана меч-рибою. Тіло тварини оглянули й на ньому не було свіжих ран, а шлунок був заповнений їжею — це вказує на те, що акулі вдалося вижити навіть після такої важкої травми.

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Дослідники оглянули тіло акули та виявили, що в її черепі застряг дзьоб меч-риби, відомий як рострум, довжина якого становила 18,6 сантиметра. Вважається, що це перший випадок у світі, коли акулі вдалося вижити після отримання такої травми.

Сині акули, як і меч-риби (Xiphias gladius), вважаються опортуністичними хижаками — вони часто мешкають в одних і тих самих водах. Простими словами, часом цим видам доводиться конкурувати за їжу і територію, а в деяких випадках навіть полювати один на одного. Вчені вважають, що таке протистояння в кінцевому підсумку може призвести до конфлікту зі смертельними наслідками, особливо, якщо один з учасників сутички озброєний "мечем".

На сьогодні було задокументовано 8 випадків, коли сині акули були пронизані меч-рибою. Однак вони не єдині, хто може постраждати від мечоносців, раніше вчені також зафіксували напад риби-меч на акулу-лисицю та короткоплавникову мако.

Відомо, що мечоносці використовують свій дзьоб для харчування, захисту та гідродинаміки, а тому він є важливим для виживання знаряддям. Однак усі ці дії можуть призвести до його пошкодження — це стане істотною перешкодою для виживання риби, втім, не завжди фатальною. Науковцям відомі випадки, коли риба-меч із пошкодженим або відсутнім дзьобом все ще могла жити.

На жаль, науці менше відомо про акул, які вступають у сутичку з меч-рибою. У всіх попередніх випадках, коли дослідники спостерігали щось схоже, акулам не вдавалося вижити. Тому новий випадок вважається таким особливим.

За словами співавтора дослідження, Андрія Гаїча з дослідницького центру Sharklab ADRIA в Албанії, він був вражений, коли помітив, що в черепі акули застряг дзьоб меч-акули. За роки своєї роботи доктор Гаїч провів десятки розтинів акул, але ніколи не бачив нічого подібного. Зазвичай у подібних ситуаціях вчені намагаються врятувати акул і випустити в природне середовище існування, але синя акула померла до того, як її встигли реанімувати.

Науковці зазначають, що вага синьої акули досягала 275 сантиметрів, а важила вона близько 44 кілограмів, що доволі мало порівняно з меч-рибою. Для порівняння, дорослі особини меч-риби можуть виростати до 455 сантиметрів, а їхня вага часом сягає 650 кілограмів. З огляду на такі відмінності в розмірах, дивно, що два ці види зіткнулися, але вчені вважають, що на те могло бути кілька причин.

Гаїч зазначає, що в більшості подібних ситуацій меч-риби пронизували голови акул або близько того. Відомо, що сині акули їдять меч-рибу в деяких частинах світу, тож це могла бути невдала атака. Як альтернатива, дві тварини могли конкурувати за одну й ту саму здобич і зіткнутися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.